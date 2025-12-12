Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025 в 13:21

“Кубок вкуса”: подаем “Оливье” на Новый год в апельсиновых чашах

"Кубок вкуса": подаем "Оливье" на Новый год в апельсиновых чашах
Как подать «Оливье» так, чтобы гости не только насладились вкусом любимого салата, но и оценили эстетику? Предлагаем вам «Кубок вкуса» — блюдо в апельсиновых чашах!

Разрежьте апельсины пополам, аккуратно удалите мякоть ложкой (ее можно использовать для салата с треской и цитрусом). Кожуру для подачи «Оливье» промокните салфеткой — это будут эко-чаши.

Салат на Новый год готовьте как обычно, но нарежьте ингредиенты мельче. Ложкой наполните апельсиновые чаши начинкой, сверху украсьте микрозеленью. Подавайте на блюде, усыпанном листочками розмарина. Гости оценят цитрусовый аромат, который раскрывает вкус знакомого салата по-новому!

До этого NEWS.ru писал, как сделать вкусную начинку для тарталеток с грушей и сыром.

