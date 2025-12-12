Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 14:45

В России обозначили условие, при котором вновь взлетит цена на ОСАГО

Эксперт по страхованию Новиков: ОСАГО поднимется в цене, если подорожает доллар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В случае, если доллар резко подорожает, то это приведет к увеличению стоимости полиса ОСАГО, заявил в беседе с 360.ru эксперт по страхованию Илья Новиков. При этом, по его мнению, в ближайшее время нового скачка цен не предвидится.

Пересмотр стоимости происходит примерно дважды в год. В последний раз было в начале лета. Я предполагаю, что стоимость ОСАГО будет расти, но вряд ли сильно быстрее, чем наша инфляция, — отметил Новиков.

Он напомнил, что стоимость запасных частей для иномарок во многом зависит от курса валют. Если же курс доллара не изменится, то цены на ремонт автомобилей и, соответственно, ОСАГО не повысятся.

Ранее сообщалось, что ОСАГО подорожал для виновников ДТП с 9 декабря 2025 года. В частности, для легковых машин пределы базового тарифа сдвинули на 15%, для мотоциклов — на 40%. Это решение потребовалось из-за того, что текущий коридор ставок исчерпал себя.

цены
ОСАГО
автомобилисты
валюты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист ответила, как по закону наказать нечистоплотного арендатора квартиры
Трамп пожаловался на нежелание Зеленского соглашаться на мирный план
Главкому ВМФ России присвоили звание адмирала флота
На Украине выберут нового главу «Слуги народа»
Российского посла вызвали в немецкий МИД
«Угнетение»: в Австрии ввели один запрет для школьниц до 14 лет
Глава Сочи раскрыл главные плюсы нового статуса города-курорта
Слезы, обращение к богу и полный зал: как прошел концерт Ларисы Долиной
Прошунин заверил туристов в защищенности сочинских курортов от БПЛА
Робот спас стратегический объект от взрыва
Пьяный мужчина убил двух котов, выбросив их из окна
«Мы делаем все»: Новак о «краже» Евросоюзом замороженных активов
Кинолог объяснил, почему собака ест снег во время прогулки
Квартиранты оставили 72-летнюю пенсионерку на улице
Ушаков оценил последние варианты мирного плана США
Германии предрекли долгие годы экономического упадка
В России обозначили условие, при котором вновь взлетит цена на ОСАГО
Салат «Витаминная бомба» с кальмарами и капустой — готовится за 10 минут
В Кремле раскрыли, о чем Путин говорил с Эрдоганом в Ашхабаде
Глава Сочи высказался о росте цен в курортной зоне
Дальше
Самое популярное
Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»
Общество

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать
Общество

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.