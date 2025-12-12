В России обозначили условие, при котором вновь взлетит цена на ОСАГО Эксперт по страхованию Новиков: ОСАГО поднимется в цене, если подорожает доллар

В случае, если доллар резко подорожает, то это приведет к увеличению стоимости полиса ОСАГО, заявил в беседе с 360.ru эксперт по страхованию Илья Новиков. При этом, по его мнению, в ближайшее время нового скачка цен не предвидится.

Пересмотр стоимости происходит примерно дважды в год. В последний раз было в начале лета. Я предполагаю, что стоимость ОСАГО будет расти, но вряд ли сильно быстрее, чем наша инфляция, — отметил Новиков.

Он напомнил, что стоимость запасных частей для иномарок во многом зависит от курса валют. Если же курс доллара не изменится, то цены на ремонт автомобилей и, соответственно, ОСАГО не повысятся.

Ранее сообщалось, что ОСАГО подорожал для виновников ДТП с 9 декабря 2025 года. В частности, для легковых машин пределы базового тарифа сдвинули на 15%, для мотоциклов — на 40%. Это решение потребовалось из-за того, что текущий коридор ставок исчерпал себя.