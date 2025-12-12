Россиянам дали советы, как купить качественную гирлянду на Новый год Ретейл-эксперт Кочнева: перед покупкой гирлянду лучше включить на пару минут

Перед покупкой гирлянды рекомендуется включить изделие на несколько минут, заявила «Газете.Ru» ретейл-эксперт Юлия Кочнева. Она отметила, что у качественного товара лампы будут гореть ровно и без мерцания, а блок питания не будет перегреваться. Важно при этом отдавать предпочтение гирляндам на пониженном напряжении.

Такие изделия меньше нагреваются и снижают риск короткого замыкания. Лучше проверять целостность кабеля, отсутствие трещин, заломов и запаха пластика — резкий химический запах может говорить о низком качестве материалов, — посоветовала Кочнева.

Она порекомендовала ознакомиться с упаковкой гирлянды и проверить производителя, напряжение, класс защиты и знак соответствия техническим регламентам. Кроме того, эксперт призвала избегать устройств с очень тонкими проводами, отсутствием маркировки и подозрительной низкой ценой.

Ранее в Роскачестве предупредили, что елка, украшенная бубликами, пряниками и другими мучными изделиями, может привлечь в дом мелких насекомых. Там напомнили, что такой новогодний декор быстро испортится в условиях тепла.