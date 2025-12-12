Салат «Витаминная бомба» с кальмарами и капустой — готовится за 10 минут

Этот салат — идеальное сочетание легкого белка и полезных хрустящих овощей. Он прекрасно подходит для тех, кто следит за фигурой, но при этом хочет сытно поесть.

Возьмите 300 г очищенных тушек кальмара. Вскипятите воду с солью. Опустите тушки в кипяток всего на 1–2 минуты, затем немедленно переложите в ледяную воду — это сохранит мясо нежным. Нарежьте кальмары тонкими кольцами или соломкой.

Возьмите 300 г белокочанной капусты и тонко нашинкуйте ее. Слегка помните капусту руками с щепоткой соли, чтобы она стала мягче и пустила сок.

Добавьте к кальмарам и капусте: 1 свежий огурец, нарезанный тонкой соломкой.

1/2 пучка мелко нарубленной свежей зелени.

Приготовьте легкую заправку. Смешайте 3 ст. л. растительного масла (лучше оливкового). Добавьте 1 ст. л. яблочного или винного уксуса и 1 ч. л. сахара. Тщательно перемешайте до растворения сахара.

Соедините все ингредиенты в салатнике. Заправьте салат и перемешайте. Подавайте сразу же, пока капуста и огурец максимально хрустящие.

Совет: для более пикантного вкуса добавьте в салат 100 граммов консервированной кукурузы или 1/2 банки зеленого горошка.

