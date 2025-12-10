Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 17:46

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Приготовьте невероятно эффектный салат «Подсолнух». Он уже много лет занимает достойное место на столе в Новый год, радуя своим видом и вкусом.

Вкус этого салата — идеальная гармония нежной курицы, пикантных соленых огурцов и сливочных яиц, которую оттеняют соленые маслины. Хрустящие чипсы добавляют контраст текстуры и завершают образ. Это блюдо гарантированно произведет фурор!

Вам понадобится: 300 г отварного куриного филе, 3–4 соленых огурца, 4 яйца, 1 банка маслин без косточек, большая упаковка картофельных чипсов, майонез, зелень для украшения. Яйца отварите, отделите белки от желтков и натрите на терке отдельно. Курицу и соленые огурцы нарежьте мелкими кубиками. На большое плоское блюдо выложите слоями, промазывая майонезом: куриное филе, соленые огурцы, тертые белки. Верхний слой — тертые желтки, которые нужно распределить ровным слоем. По центру салата выложите маслины, формируя серединку подсолнуха. По самому краю салата плотно вставьте чипсы острым концом вниз, чтобы они образовали лепестки. Дайте салату пропитаться 1–2 часа в холодильнике.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Деревенский» с жареными грибами — самое то для предновогодней суеты: из простецких продуктов.

Проверено редакцией
Читайте также
Нутрициолог ответила, какой новогодний салат считается наиболее вредным
Здоровье/красота
Нутрициолог ответила, какой новогодний салат считается наиболее вредным
Если любите необычные сочетания, попробуйте салат «Интрига»: с курицей, апельсинами и оливками
Общество
Если любите необычные сочетания, попробуйте салат «Интрига»: с курицей, апельсинами и оливками
Курица с черносливом — дуэт, который стоит попробовать: наш семейный хит среди полезных блюд
Общество
Курица с черносливом — дуэт, который стоит попробовать: наш семейный хит среди полезных блюд
Картошку больше не жарю! Запекаю ее с чесноком и пармезаном. Золотистая корочка и тающая серединка
Общество
Картошку больше не жарю! Запекаю ее с чесноком и пармезаном. Золотистая корочка и тающая серединка
Новогоднее чудо в тарелке: фаршированные кальмары с трюфельным рисом
Семья и жизнь
Новогоднее чудо в тарелке: фаршированные кальмары с трюфельным рисом
салаты
рецепты
Новый год
застолье
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США продлили одну лицензию в отношении ЛУКОЙЛа
В Петербурге рассмотрели более полусотни дел, связанных со «схемой Долиной»
В Госдуме ответили, кто может стоять за покушением на Миндича
Украинские власти задержали судно под чужим флагом
Политолог раскрыл, почему Зеленский согласился на выборы
МИД Литвы вручил ноту протеста поверенному в делах Белоруссии
В Европе изменили мнение о целостности Украины
Политик предупредил ЕС о последствиях блокады Калининграда
Украинец убивал пленных за слова «Слава России» и теперь сел на пожизненное
Картину известного художника продадут на аукционе за $1,5 млн в Москве
Политолог предположил, какая судьба может ждать Зеленского
Секрет идеального салата «Медвежья шубка» с тофу и яркими овощами
Пожар площадью 200 квадратных метров вспыхнул на рынке в Петербурге
Центробанк повысил курс доллара
На Украине увидели угрозу для одного города в ДНР
В Госдуме объяснили, зачем Трамп поднял вопрос коррупции на Украине
Блогера Ефремова осудили по делу о финансировании ФБК
В США оценили влияние освобождения Красноармейска на переговоры
Российские спецслужбы накрыли канал по легализации тысяч мигрантов
Влад Соколовский рассказал, когда поймают угрожавших его семье сталкеров
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно
Общество

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.