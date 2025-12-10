Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»

Приготовьте невероятно эффектный салат «Подсолнух». Он уже много лет занимает достойное место на столе в Новый год, радуя своим видом и вкусом.

Вкус этого салата — идеальная гармония нежной курицы, пикантных соленых огурцов и сливочных яиц, которую оттеняют соленые маслины. Хрустящие чипсы добавляют контраст текстуры и завершают образ. Это блюдо гарантированно произведет фурор!

Вам понадобится: 300 г отварного куриного филе, 3–4 соленых огурца, 4 яйца, 1 банка маслин без косточек, большая упаковка картофельных чипсов, майонез, зелень для украшения. Яйца отварите, отделите белки от желтков и натрите на терке отдельно. Курицу и соленые огурцы нарежьте мелкими кубиками. На большое плоское блюдо выложите слоями, промазывая майонезом: куриное филе, соленые огурцы, тертые белки. Верхний слой — тертые желтки, которые нужно распределить ровным слоем. По центру салата выложите маслины, формируя серединку подсолнуха. По самому краю салата плотно вставьте чипсы острым концом вниз, чтобы они образовали лепестки. Дайте салату пропитаться 1–2 часа в холодильнике.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Деревенский» с жареными грибами — самое то для предновогодней суеты: из простецких продуктов.