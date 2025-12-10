Картошку больше не жарю! Запекаю ее с чесноком и пармезаном. Золотистая корочка и тающая серединка

Пришло время вывести скромную молодую картошку на новый гастрономический уровень и навсегда распрощаться с привычным, но уже приевшимся сочетанием с укропом и маслом. Этот рецепт превращает простой гарнир в самостоятельное блюдо, способное стать звездой ужина. Секрет успеха — в волшебном союзе ароматного чеснока и благородного пармезана, которые под воздействием высокой температуры создают вокруг каждого клубня непревзойденную золотисто-хрустящую корочку. Под этой аппетитной оболочкой скрывается нежная, буквально тающая во рту сердцевина, пропитанная сливочными нотами сыра и пикантностью специй. Минимум усилий — максимум восторга.

Вам понадобится: 1 кг молодого картофеля, 80 г сыра пармезан, 4-5 зубчиков чеснока, 3–4 столовые ложки оливкового масла, 1 чайная ложка сушеного розмарина или прованских трав, соль и черный перец по вкусу. Духовку разогрейте до 200°C. Картофель тщательно вымойте щеткой и, если клубни небольшие, разрежьте пополам, а если крупные — на четвертинки. В глубокой миске смешайте оливковое масло, пропущенный через пресс чеснок, розмарин, соль и перец. Добавьте картофель и хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек покрылся масляной смесью. Выложите картофель в один слой на противень, застеленный пергаментом. Запекайте 30 минут. Достаньте противень, посыпьте картофель тертым пармезаном и верните в духовку еще на 10–15 минут, пока сыр не расплавится и не образует хрустящую корочку. Подавайте сразу, пока сырная корочка хрустит.

