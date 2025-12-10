Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Пюре и запеканки — скучно! Делаю картофельные «розочки» со специями. Простой ужин, который выглядит как шедевр

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Надоела простая вареная картошка, которая хоть и полезна, но часто кажется скучным и невыразительным гарниром? Пришло время превратить этот привычный корнеплод в настоящее кулинарное украшение стола. Картофельные «розочки» — это блюдо, где эстетика встречается с потрясающим вкусом. Тонкие, закрученные ломтики картофеля, запеченные до хрустящей корочки снаружи и остающиеся нежными внутри, не только удивят ваших домочадцев, но и заставят поверить, что вы провели на кухне целые часы. А секрет в том, что этот шедевр готовится невероятно просто из минимального набора продуктов.

Вам понадобится: 4–5 крупных картофелин одинакового размера, 3 столовые ложки оливкового или растительного масла, 1 чайная ложка паприки, 1 чайная ложка сушеного чеснока, 1/2 чайной ложки сушеного розмарина, соль и черный молотый перец по вкусу. Картофель тщательно вымойте и, не очищая от кожуры, нарежьте тонкими кружочками толщиной 2–3 мм (удобно использовать овощерезку или очень острый нож). В миске смешайте все специи с маслом. Добавьте картофельные кружочки и аккуратно перемешайте, чтобы каждый ломтик покрылся ароматной смесью. Возьмите форму для запекания (например, для кексов). В каждую ячейку выкладывайте кружочки картофеля стопкой, а затем слегка сдвигайте их, чтобы они «раскрылись» как лепестки розы. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 40–50 минут до полной готовности и золотисто-коричневого цвета. Подавайте горячими, посыпав свежей зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Мария Левицкая
М. Левицкая
