10 декабря 2025 в 21:47

«Лечения нет»: Мясников раскрыл, для кого опасен гонконгский грипп

Мясников: гонконгский грипп опасен для пожилых людей

Александр Мясников Александр Мясников Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press
Гонконгский грипп опасен для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, заявил врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в разговоре с НСН. Он добавил, что в России могут перевести сотрудников на удаленную работу в случае, если вспышка заболевания перерастет в серьезную пандемию.

Гонконгский грипп — это вирус, маркированный как A/H3N2, сейчас циркулируют «потомки» этого гриппа. <…> По симптомам его не отличить, но для пожилых людей и для людей с хроническими заболеваниями он представляет более серьезную опасность, чем другие разновидности гриппа. Специфического лечения, конечно, нет, — отметил он.

Ранее Мясников дал россиянам необычный совет по укреплению здоровья. Врач заявил, что для этого нужно меньше думать, больше двигаться и правильно питаться. По словам доктора, чем дольше человек размышляет о заболеваниях, тем чаще они приходят.

До этого врач заявил, что сосудосуживающие капли могут спровоцировать инсульт у людей с повышенным давлением. Речь идет о каплях для носа. В то же время Мясников уточнил, что однократное применение подобных капель не нанесет вреда здоровью.

