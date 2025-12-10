Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 21:25

В Израиле опровергли слова Коломойского о Миндиче

Полиция Израиля сообщила, что не располагает данными о покушении на Миндича

Игорь Коломойский Игорь Коломойский Фото: Михаил Маркив/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Израильские правоохранители не подтверждают информацию о возможном покушении на бизнесмена Тимура Миндича, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя ближневосточной страны Михаэля Зингермана. По его словам, никакой информацией по этому поводу силовики не располагают.

Нам ничего не известно об этом,ответил Зингерман на соответствующий вопрос агентства.

Ранее бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что попытка покушения на Миндича, замешанного в громком коррупционном скандале на Украине, произошла в Израиле 28 ноября. Он отметил, что преступникам не удалось реализовать задуманное, поскольку они перепутали дом. По словам Коломойского, злоумышленники ранили домработницу.

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский может улететь в Израиль на фоне давления из-за коррупционного скандала и неудач ВСУ. По мнению аналитиков, эта страна стала излюбленным убежищем для бывших чиновников, дельцов и олигархов, которые боятся ответственности.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что за покушением на киевского предпринимателя Тимура Миндича может стоять президент Украины Владимир Зеленский Он выразил уверенность, что бизнесмен представляет опасность для украинского политика.

Израиль
покушения
Украина
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посла Украины вызвали в МИД Израиля после критики поведения Нетаньяху
Суд Франции наложил арест на все имущество Google в стране
В Израиле опровергли слова Коломойского о Миндиче
В Пермском крае появились необычные «ледяные цветы»
Тело человека нашли при тушении пожара на рынке в Петербурге
На Западе объяснили, при как условиях Украина откажется от территорий
Захарова ответила Каллас на слова о тождественности ЕС и свободы
«Аэрофлот» открыл мемориальную доску в честь «фельдъегеря Победы»
В посте пропавшей Усольцевой нашли неожиданный намек
Умер создатель ядерного щита России
Ученые нашли новое лекарство для лечения рака груди
В УЕФА приняли неожиданное решение по России и «Евро-2028»
В Петербурге возбудили уголовное дело из-за пожара на Правобережном рынке
Дело фигуранта «пушистой» банды отправили на пересмотр
Турист застрял в зыбучих песках и провел в ловушке несколько часов
Юная невеста Лепса сбежала от него после подарка в 300 млн рублей
Чиновники придумали хитрый способ прогуливать работу с помощью бумаги
«Абсолютно по-хамски»: Артемий Лебедев высказался о поведении США
Киноа с лаймом: свежий взгляд на новогодний стол после тяжелых блюд
Два российских аэропорта временно перестали работать
Дальше
Самое популярное
Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.