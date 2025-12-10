В Израиле опровергли слова Коломойского о Миндиче Полиция Израиля сообщила, что не располагает данными о покушении на Миндича

Израильские правоохранители не подтверждают информацию о возможном покушении на бизнесмена Тимура Миндича, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя ближневосточной страны Михаэля Зингермана. По его словам, никакой информацией по этому поводу силовики не располагают.

Нам ничего не известно об этом, — ответил Зингерман на соответствующий вопрос агентства.

Ранее бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что попытка покушения на Миндича, замешанного в громком коррупционном скандале на Украине, произошла в Израиле 28 ноября. Он отметил, что преступникам не удалось реализовать задуманное, поскольку они перепутали дом. По словам Коломойского, злоумышленники ранили домработницу.

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский может улететь в Израиль на фоне давления из-за коррупционного скандала и неудач ВСУ. По мнению аналитиков, эта страна стала излюбленным убежищем для бывших чиновников, дельцов и олигархов, которые боятся ответственности.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что за покушением на киевского предпринимателя Тимура Миндича может стоять президент Украины Владимир Зеленский Он выразил уверенность, что бизнесмен представляет опасность для украинского политика.