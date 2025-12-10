Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 18:34

В Госдуме ответили, кто может стоять за покушением на Миндича

Депутат Чепа не исключил, что за покушением на Миндича стоит Зеленский

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

За покушением на киевского предпринимателя Тимура Миндича может стоять президент Украины Владимир Зеленский, предположил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он выразил уверенность, что бизнесмен представляет опасность для украинского политика.

Миндич, естественно, представляет опасность для Зеленского. Он представляет опасность для тех, кому давали взятку, то есть тем же европейцам, тем же американцам. Завтра Зеленский будет представлять такую же опасность. Самое простое — это убрать их. Нет свидетелей — нет доказательств. Конечно, [и Зеленский может быть замешан в этом покушении], потому что следующий шаг — это он. Миндич представляет опасность для Зеленского. Но я думаю, что огромное количество информации есть у американцев, — высказался Чепа.

Ранее бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что попытка покушения на Миндича, замешанного в громком коррупционном скандале на Украине, произошла в Израиле 28 ноября. Он отметил, что преступникам не удалось реализовать задуманное, поскольку они перепутали дом. По словам Коломойского, злоумышленники ранили домработницу.

Владимир Зеленский
Украина
Игорь Коломойский
покушения
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Два российских аэропорта временно перестали работать
«Будем смотреть»: Овечкин ответил на вопрос о недопуске россиян на Олимпиаду
Макрон обсудил с Трампом судьбу Украины
Названа дата допроса террористов из «Крокуса» в суде
Меняю оливье на салат с манго и креветками — получаю восторг гостей
Флиппинг как способ заработка: что это, плюсы, риски и с чего начать
«Фото сына на надгробиях»: что известно об угрозах семье Влада Соколовского
Экспертиза для Долиной, суровый ответ ВС РФ за Чебоксары: что дальше
Голливудский актер получит главную роль в экранизации «Мастера и Маргариты»
Военный обозреватель объяснил страсть бойцов ВСУ к розовой экипировке
В европейской стране снесли памятник советским войнам
В Саратове проверят коммунальщиков после жалоб на прямую линию президента
Пашинян на видео признался в любви под You’re My Heart, You’re My Soul
Пророчество африканского Ноя. Всемирный потоп начнется 25 декабря? Прогнозы
Кит потушил сигарету курильщика в океанариуме и попал на видео
Секретные данные по делу Эпштейна станут доступны общественности
Без денег и квартиры: мать инвалида осталась без двушки по «схеме Долиной»
В Петербурге накрыли бизнес фиктивных браков с мигрантами
МЧС сообщило новые детали крупного пожара в Петербурге
Бывший российский депутат сел в тюрьму на 12 лет за убийство
Дальше
Самое популярное
Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Хлеб дома больше не залеживается — готовлю вкуснющую запеканку даже из черствого: лучше любых бутербродов
Общество

Хлеб дома больше не залеживается — готовлю вкуснющую запеканку даже из черствого: лучше любых бутербродов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.