В Госдуме ответили, кто может стоять за покушением на Миндича Депутат Чепа не исключил, что за покушением на Миндича стоит Зеленский

За покушением на киевского предпринимателя Тимура Миндича может стоять президент Украины Владимир Зеленский, предположил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он выразил уверенность, что бизнесмен представляет опасность для украинского политика.

Миндич, естественно, представляет опасность для Зеленского. Он представляет опасность для тех, кому давали взятку, то есть тем же европейцам, тем же американцам. Завтра Зеленский будет представлять такую же опасность. Самое простое — это убрать их. Нет свидетелей — нет доказательств. Конечно, [и Зеленский может быть замешан в этом покушении], потому что следующий шаг — это он. Миндич представляет опасность для Зеленского. Но я думаю, что огромное количество информации есть у американцев, — высказался Чепа.

Ранее бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что попытка покушения на Миндича, замешанного в громком коррупционном скандале на Украине, произошла в Израиле 28 ноября. Он отметил, что преступникам не удалось реализовать задуманное, поскольку они перепутали дом. По словам Коломойского, злоумышленники ранили домработницу.