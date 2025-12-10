Тело человека нашли при тушении пожара на рынке в Петербурге

При пожаре в здании Правобережного рынка в Санкт-Петербурге погиб человек, сообщили в пресс-службе МЧС России по региону. Сейчас возгорание локализовано.

В ходе тушения пожара <…> к сожалению, обнаружен один погибший, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Петербурге возбудили уголовное дело из-за пожара в здании Правобережного рынка, информировала пресс-служба ГСУ СК РФ по городу. Отмечалось, что причиной указано «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Обстоятельства инцидента устанавливались.

Пожар на рынке вспыхнул в среду, 10 декабря в Невском районе Санкт-Петербурга. Сообщение о возгорании поступило около 17:00 по московскому времени. В МЧС сообщили, что возгорания в здании достигла 1,5 тыс. квадратных метров и пострадал один человек.

