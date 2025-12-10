Огромный пожар на рынке в Петербурге попал на видео

Правобережный рынок загорелся в Санкт-Петербурге вечером в среду, 10 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона в MAX. Огонь распространился на 300 квадратных метров. В Сети появились кадры пожара.

В двухэтажном здании рынка происходит горение обстановки на площади 300 кв. метров, — сказано в сообщении.

Сообщение о возгорании поступило около 17:00 по московскому времени. На месте работают шесть единиц техники и 30 сотрудников МЧС.

Ранее пожар начался в торговом центре «Баянгол» на улице Терешковой в Улан-Удэ. Огонь вспыхнул на втором этаже. Из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек, при этом пять человек обратились за медицинской помощью.

До этого в Армавире Краснодарского края четыре человека, в том числе трое детей, пострадали при пожаре в пятиэтажном жилом доме. Инцидент произошел на улице Маркова. Пламя объяло мебель и вещи в одной из квартир на площади около 30 «квадратов».

Также стало известно, что спасатели эвакуировали 412 человек из горящего здания в Кашире. Пострадавших при возгорании нет. В ликвидации пожара задействовали 24 сотрудника МЧС и семь единиц техники.