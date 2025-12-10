Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 19:07

Огромный пожар на рынке в Петербурге попал на видео

Площадь пожара на Правобережном рынке в Петербурге выросла до 300 кв. метров

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Правобережный рынок загорелся в Санкт-Петербурге вечером в среду, 10 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона в MAX. Огонь распространился на 300 квадратных метров. В Сети появились кадры пожара.

В двухэтажном здании рынка происходит горение обстановки на площади 300 кв. метров, — сказано в сообщении.

Сообщение о возгорании поступило около 17:00 по московскому времени. На месте работают шесть единиц техники и 30 сотрудников МЧС.

Ранее пожар начался в торговом центре «Баянгол» на улице Терешковой в Улан-Удэ. Огонь вспыхнул на втором этаже. Из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек, при этом пять человек обратились за медицинской помощью.

До этого в Армавире Краснодарского края четыре человека, в том числе трое детей, пострадали при пожаре в пятиэтажном жилом доме. Инцидент произошел на улице Маркова. Пламя объяло мебель и вещи в одной из квартир на площади около 30 «квадратов».

Также стало известно, что спасатели эвакуировали 412 человек из горящего здания в Кашире. Пострадавших при возгорании нет. В ликвидации пожара задействовали 24 сотрудника МЧС и семь единиц техники.

МЧС
Санкт-Петербург
рынки
пожары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа дата допроса террористов из «Крокуса» в суде
Меняю оливье на салат с манго и креветками — получаю восторг гостей
Флиппинг как способ заработка: что это, плюсы, риски и с чего начать
«Фото сына на надгробиях»: что известно об угрозах семье Влада Соколовского
Экспертиза для Долиной, суровый ответ ВС РФ за Чебоксары: что дальше
Голливудский актер получит главную роль в экранизации «Мастера и Маргариты»
Военный обозреватель объяснил страсть бойцов ВСУ к розовой экипировке
В европейской стране снесли памятник советским войнам
В Саратове проверят коммунальщиков после жалоб на прямую линию президента
Пашинян на видео признался в любви под You’re My Heart, You’re My Soul
Пророчество африканского Ноя. Всемирный потоп начнется 25 декабря? Прогнозы
Кит потушил сигарету курильщика в океанариуме и попал на видео
Секретные данные по делу Эпштейна станут доступны общественности
Без денег и квартиры: мать инвалида осталась без двушки по «схеме Долиной»
В Петербурге накрыли бизнес фиктивных браков с мигрантами
МЧС сообщило новые детали крупного пожара в Петербурге
Бывший российский депутат сел в тюрьму на 12 лет за убийство
Наступление в Запорожье 10 декабря: как идет штурм Гуляйполя и Степногорска
Вы должны сказать это своим детям сегодня: правила безопасности в 2025-м
Рубио запретил «детский» шрифт в документах Госдепа
Дальше
Самое популярное
Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Хлеб дома больше не залеживается — готовлю вкуснющую запеканку даже из черствого: лучше любых бутербродов
Общество

Хлеб дома больше не залеживается — готовлю вкуснющую запеканку даже из черствого: лучше любых бутербродов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.