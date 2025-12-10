В Петербурге возбудили уголовное дело из-за пожара на Правобережном рынке

В Петербурге возбудили уголовное дело из-за пожара в здании Правобережного рынка, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по городу. Причиной указано «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Следственным отделом по Невскому району Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вечером в среду, 10 декабря, загорелся Правобережный рынок в Санкт-Петербурге. Сообщение о возгорании поступило около 17:00 по московскому времени. В МЧС сообщили, что площадь возгорания в здании достигла 1,5 тыс. квадратных метров, пострадал один человек.

