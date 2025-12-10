Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 декабря 2025 в 20:40

В Петербурге возбудили уголовное дело из-за пожара на Правобережном рынке

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Петербурге возбудили уголовное дело из-за пожара в здании Правобережного рынка, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по городу. Причиной указано «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Следственным отделом по Невскому району Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вечером в среду, 10 декабря, загорелся Правобережный рынок в Санкт-Петербурге. Сообщение о возгорании поступило около 17:00 по московскому времени. В МЧС сообщили, что площадь возгорания в здании достигла 1,5 тыс. квадратных метров, пострадал один человек.

До этого в результате пожара в Ярославле пострадала 48-летняя женщина и двое детей в возрасте 10 и 16 лет. Возгорание произошло в продуктовом магазине на первом этаже пятиэтажного жилого дома. В результате пожара был полностью уничтожен газетный киоск.

