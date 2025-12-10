Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 декабря 2025 в 19:36

МЧС сообщило новые детали крупного пожара в Петербурге

В МЧС сообщили об одном пострадавшем при крупном пожаре в Петербурге

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
При крупном пожаре в Санкт-Петербурге, предварительно, пострадал один человек, сообщила пресс-служба МЧС России. Площадь возгорания в здании достигла 1,5 тыс. квадратных метров.

В Санкт-Петербурге площадь пожара увеличилась до 1500 «квадратов». Интенсивному распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка внутри здания. На месте работают 96 специалистов и 26 единиц техники. Предварительно, пострадал один человек, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что вечером в среду, 10 декабря, загорелся Правобережный рынок в Санкт-Петербурге. Сообщение возгорании поступило около 17:00 по московскому времени. На тот момент огонь распространялся на 300 квадратных метров.

До этого стало известно, что в Армавире Краснодарского края четыре человека, в том числе трое детей, пострадали при пожаре в пятиэтажном жилом доме. Инцидент произошел на улице Маркова. Пламя объяло мебель и вещи в одной из квартир на площади около 30 «квадратов».

Прежде сообщалось о пожаре в педагогическом колледже на улице Линейной в Новосибирске. В устранении возгорания принимали участие 67 специалистов МЧС на 17 единицах техники.

