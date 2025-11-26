День матери
26 ноября 2025 в 15:40

Россиянам дали необычный совет по укреплению здоровья

Мясников: нужно меньше думать, чтобы быть здоровым

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Нужно меньше думать, чтобы быть здоровым, заявил в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач Александр Мясников. Он пояснил, что чем дольше человек размышляет о заболеваниях, тем чаще они приходят. Врач также посоветовал больше двигаться и правильно питаться.

Чем дольше вы думаете о болезнях или что-то еще, тем больше они приходят, — сказал Мясников.

Ранее врач заявил, что сосудосуживающие капли могут спровоцировать инсульт у людей с повышенным давлением. Речь идет о каплях для носа. В то же время Мясников уточнил, что однократное применение подобных капель не нанесет вреда здоровью.

До этого доктор отметил, что серьезную озабоченность вызывает практика самостоятельного приема кроворазжижающих средств пациентами, которые услышали от медперсонала фразу о «густой крови» во время забора анализов. В связи с этим врач призвал Минздрав официально запретить среднему медицинскому персоналу использовать такую формулировку. Мясников добавил, что упомянутые таблетки способны вызывать сильные кровотечения.

