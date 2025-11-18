«Они как скальпель»: Мясников озвучил самый опасный вид таблеток Мясников назвал кроверазжижающие таблетки одними из самых опасных для пациентов

Врач и телеведущий Александр Мясников обратился к Министерству здравоохранения с требованием ограничить использование кроверазжижающих средств. В своем Telegram-канале он назвал эти таблетки одними из самых опасных.

Одни из самых опасных таблеток — кроверазжижающие. Они как скальпель: ими можно сделать операцию и спасти жизнь, а можно и отнять жизнь, перерезав горло, — заявил Мясников.

Специалист пояснил, что данные препараты несут серьезную угрозу при неправильном применении. Принимать такие лекарства допустимо исключительно по назначению врача и под постоянным медицинским контролем, поскольку они способны вызывать сильные кровотечения.

Мясников отметил, что основания для назначения этих препаратов должны быть достаточно серьезными. К ним относятся мерцательная аритмия, тромбоз глубоких вен, онкологические заболевания, перенесенные инсульты и другие тяжелые патологии.

Особую озабоченность у Мясникова вызывает практика самостоятельного приема кроверазжижающих средств пациентами, которые услышали от медперсонала фразу о «густой крови» во время забора анализов. В связи с этим врач призвал Минздрав официально запретить среднему медицинскому персоналу использовать такую формулировку.

Ранее Мясников заявил, что пациенты могут с помощью простого способа оценить компетентность своего врача. По его словам, ключевым критерием профессиональности специалиста является строгое следование утвержденным клиническим рекомендациям при назначении антибиотикотерапии.