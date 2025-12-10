Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 декабря 2025 в 21:47

На Западе отвергли инициативы России по безопасности

Жданова: Запад отверг инициативы России по предотвращению военных инцидентов

ВС РФ в зоне СВО
Западные страны не приняли предложения России по улучшению механизмов предотвращения военных инцидентов, заявила руководитель делегации РФ на переговорах по разоружению в Вене Юлия Жданова. По ее словам, это произошло на фоне усиления милитаризации Европы и утраты ключевых соглашений ОБСЕ в области контроля над вооружениями, передает ТАСС.

Западом отвергнуты предложения России по усовершенствованию механизмов предотвращения опасных военных инцидентов и отведению районов проведения учений вглубь от государственных границ стран НАТО и России. Напротив, руководство Альянса, раздувая миф о якобы неизбежности нападения России, использует «российскую угрозу» как предлог для наращивания военной активности, — заключила Жданова.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что руководство Еврокомиссии и большинство членов НАТО отказываются признавать реалии конфликта на Украине. Как отметил дипломат, Запад в «безнадежной политической слепоте» продолжает тешить себя иллюзией победы над Россией.

