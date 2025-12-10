Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 декабря 2025 в 21:02

Захарова ответила Каллас на слова о тождественности ЕС и свободы

Захарова: слова Каллас о свободе и ЕС вызывают опасения за будущее объединения

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Уровень правовой грамотности главы европейской дипломатии Каи Каллас вызывает опасение за будущее ЕС, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. Так она прокомментировала рассуждения Каллас о том, что «ЕС и есть свобода».

Свобода — явление всеобъемлющее, не зависящее от перепадов настроений бюрократии в Брюсселе. Ставить ЕС над свободой — значит совершенно не понимать ее сути. <…> Кая не осознает ничего, а уровень ее правовой грамотности и общественно-политической подготовки вызывает опасение за будущее ЕС, — заявила Захарова.

Ранее сообщалось, что радикальная позиция Каллас по вопросу Украины фактически раскалывает западное сообщество. Журналисты отметили, что «магическое мышление и негибкость» Каллас привнесли в ряды ЕС разобщенность и противоречивость взглядов.

До этого Каллас назвала въезд в Евросоюз привилегией для россиян. Она также связала решение о запрете виз с летающими над Европой неопознанными беспилотниками, не став приводить доказательств о возможной причастности граждан РФ.

