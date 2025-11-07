Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 17:42

Евросоюз сделал неожиданное заявление о запрете на выдачу виз россиянам

Каллас в разговоре о запрете на выдачу виз назвала въезд в Евросоюз привилегией

Глава евродипломатии Кая Каллас назвала въезд в Евросоюз «привилегией, а не правом», когда комментировала в соцсети X запрет Еврокомиссии на выдачу многократных виз гражданам России. Она также связала это решение с летающими над Европой неопознанными беспилотниками, не став приводить доказательств о возможной причастности россиян.

Евросоюз ужесточает визовые правила для граждан России на фоне продолжающихся инцидентов с дронами и диверсий на европейской территории. Поездка в ЕС — это привилегия, а не право, — написала Каллас.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, что Евросоюзу, очевидно, не нужны российские туристы на фоне нелегальной миграции. Дипломат обратила внимание, что Европа предпочитает «живущих на пособия» мигрантов и украинских уклонистов вместо платежеспособных россиян.

До этого страны Шенгенской зоны сократили сроки действия мультивиз для россиян. Ранее визы выдавались на 2–5 лет, сейчас — в среднем на 6–12 месяцев, иногда на две недели. Италия, Франция и Греция чаще выдают «длинные» визы, в то время как другие страны ограничиваются сроком поездки. Общее количество выдаваемых виз сократилось из-за ужесточения визовой политики Европы. Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Польша, Чехия, Дания, Нидерланды, Словакия и Бельгия перестали выдавать визы россиянам.

