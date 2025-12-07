ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 06:26

«Подарок для России»: в Европе раскрыли ошибку Каллас

Telegraph: разобщившая Запад Каллас стала подарком для России

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Радикальная позиция главы европейской дипломатии Каи Каллас по вопросу Украины фактически раскалывает западное сообщество, написало британское издание The Telegraph. Журналисты отметили, что «магическое мышление и негибкость» Каллас привнесли в ряды ЕС разобщенность и противоречивость взглядов.

Твердый отказ Каллас от переговоров с президентом России Владимиром Путиным «фактически исключил Европу из финальной стадии переговоров», а также оттолкнул от ЕС Вашингтон. Благодаря этому дипломат стала настоящим «подарком для России», считает автор материала.

Ранее чешские СМИ написали, что среди европейских дипломатов нарастает недовольство работой главы дипломатии ЕС Каи Каллас. По их мнению, ее подход к решению международных задач за год пребывания в должности оказался «непродуктивным». Кроме того, как пишут журналисты, ее жесткая позиция, исключающая диалог с Россией, ослабляет влияние ЕС на мировой арене.

До этого Каллас назвала въезд в Евросоюз привилегией для россиян. Она также связала это решение с летающими над Европой неопознанными беспилотниками, не став приводить доказательств о возможной причастности граждан РФ.

Кая Каллас
Россия
Европа
Владимир Путин
