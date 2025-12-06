ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 12:43

В Европе разочарованы одной «непродуктивной» женщиной-политиком

HN: европейские чиновники разочарованы стилем работы Каи Каллас

Кая Каллас Кая Каллас Фото: europarl.europa.eu
Читайте нас в Дзен

Среди европейских дипломатов нарастает недовольство работой главы дипломатии ЕС Каи Каллас, пишет чешское издание HN. По их мнению, ее подход к решению международных задач за год пребывания в должности оказался «непродуктивным».

У нее абсолютно нет контакта с США. Это колоссальный просчет, а американский Госсекретарь Марко Рубио вообще ее высмеял, — заявил высокопоставленный чешский дипломат.

Кроме того, как пишет издание, ее жесткая позиция, исключающая диалог с Россией, ослабляет влияние ЕС на мировой арене. В то время как США и Москва активно обсуждают варианты урегулирования украинского кризиса, Брюссель рискует остаться в стороне от ключевых переговоров, сказано в статье.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что наличие единых коррупционных связей между киевскими властями и руководством Евросоюза во многом объясняет пассивность международных структур по борьбе с коррупцией вокруг «дела Миндича». По ее словам, это касается «кровавых денег» и нелегального оборота оружия.

Кая Каллас
Европа
политика
политики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Капитуляция Запада»: Европа ужаснулась из-за мирного плана США
Гастроэнтеролог раскрыла главную угрозу со стороны сосисок
«Кое-что из этого верно»: Каллас признала правоту США после волны критики
Взрыв вкуса в мини-формате: топ-8 рецептов, от которых не оторваться
Эскортницы загнобили москвичей на пляже в Таиланде
Названа основная причина смертей от COVID-19, и это не вирус
Основатель TenChat раскрыл судьбу новых регионов России
Магнитные бури сегодня, 6 декабря: что будет завтра, упадок сил, депрессия
Кадыров обратился к народу Украины после атаки на Грозный
Госдеп озвучил детали переговоров Уиткоффа и Кушнера с Украиной
Надвигаются жесткие морозы? Прогноз погоды в Москве на неделю: чего ждать
В Европе разочарованы одной «непродуктивной» женщиной-политиком
В Австралии озвучили мрачный прогноз насчет будущего Европы
В Турции высказались о посредничестве США по Украине
Директор столичного театра получил ножевое ранение
Российских туристов унесло в море вместе с домом
Холодец без хлопот: как сварить идеальный и прозрачный — по всем правилам
Военэскперт раскрыл, откуда ВСУ могли запустить дроны на Рязань
«Готовиться к худшему»: в Госдуме предупредили о расцвете сил НАТО
ВС России ударили по транспортной инфраструктуре ВСУ
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.