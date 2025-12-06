Среди европейских дипломатов нарастает недовольство работой главы дипломатии ЕС Каи Каллас, пишет чешское издание HN. По их мнению, ее подход к решению международных задач за год пребывания в должности оказался «непродуктивным».

У нее абсолютно нет контакта с США. Это колоссальный просчет, а американский Госсекретарь Марко Рубио вообще ее высмеял, — заявил высокопоставленный чешский дипломат.

Кроме того, как пишет издание, ее жесткая позиция, исключающая диалог с Россией, ослабляет влияние ЕС на мировой арене. В то время как США и Москва активно обсуждают варианты урегулирования украинского кризиса, Брюссель рискует остаться в стороне от ключевых переговоров, сказано в статье.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что наличие единых коррупционных связей между киевскими властями и руководством Евросоюза во многом объясняет пассивность международных структур по борьбе с коррупцией вокруг «дела Миндича». По ее словам, это касается «кровавых денег» и нелегального оборота оружия.