Наличие единых коррупционных связей между киевскими властями и руководством Евросоюза во многом объясняет пассивность международных структур по борьбе с коррупцией вокруг «дела Миндича», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, это касается «кровавых денег» и нелегального оборота оружия, передает корреспондент NEWS.ru.

Это единые коррупционные цепочки, и сейчас очередные вскрывшиеся факты внутри брюссельской бюрократии тому яркое подтверждение, — отметила она.

Дипломат указала на отсутствие в ЕС «мониторинговых или аналитических механизмов, которые хоть как-то могли следить за тем, куда идут деньги», выделяемые Киеву. При этом, подчеркнула дипломат, западные страны не могут ссылаться на незнание, так как «как бы не в курсе тотальной коррупции на Украине».

Это международная коррупция. Откуда на Банковой доллары и евро? Они их зарабатывают, что ли? Нет, не зарабатывают — они их меняют на жизни своих граждан, — резюмировала Захарова.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас должны повторить судьбу бывшего верховного представителя объединения по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, подозреваемой в мошенничестве. Он также назвал действующих политиков «свихнувшимися ведьмами».