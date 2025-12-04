Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 15:12

Захарова вскрыла неудобную правду о «кровавой» бухгалтерии Киева и ЕС

Захарова указала на единые коррупционные цепочки Киева и ЕС

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Читайте нас в Дзен

Наличие единых коррупционных связей между киевскими властями и руководством Евросоюза во многом объясняет пассивность международных структур по борьбе с коррупцией вокруг «дела Миндича», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, это касается «кровавых денег» и нелегального оборота оружия, передает корреспондент NEWS.ru.

Это единые коррупционные цепочки, и сейчас очередные вскрывшиеся факты внутри брюссельской бюрократии тому яркое подтверждение, — отметила она.

Дипломат указала на отсутствие в ЕС «мониторинговых или аналитических механизмов, которые хоть как-то могли следить за тем, куда идут деньги», выделяемые Киеву. При этом, подчеркнула дипломат, западные страны не могут ссылаться на незнание, так как «как бы не в курсе тотальной коррупции на Украине».

Это международная коррупция. Откуда на Банковой доллары и евро? Они их зарабатывают, что ли? Нет, не зарабатывают — они их меняют на жизни своих граждан, — резюмировала Захарова.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас должны повторить судьбу бывшего верховного представителя объединения по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, подозреваемой в мошенничестве. Он также назвал действующих политиков «свихнувшимися ведьмами».

Мария Захарова
МИД РФ
Украина
Евросоюз
коррупция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Педофил-аутсайдер создал ОПГ: как наказали 40-летнего растлителя с Кавказа
«Снялось подразделение»: в ВСУ пожаловались на ситуацию под Гуляйполем
«Достойных пока нет»: Корстин о принятии новых команд в Единую лигу ВТБ
ВСУ обвинили в постоянном терроре освобожденных территорий под Харьковом
В Россотрудничестве оценили авторитет RT на внешнем рынке
«Его устранят»: в Совфеде спрогнозировали конец карьеры Зеленского
Раскрыто главное разочарование Зеленского в отмене переговоров с Уиткоффом
В России появятся монеты с «Фиксиками»
Психиатр объяснил, о чем говорит внешний вид Уиткоффа на встрече с Путиным
«Радио Рекорд» проведет «Супердискотеку 90-х» в Москве
Сомнолог раскрыл, как легче просыпаться ранним утром в зимний период
Земляне увидят солнечный парад планет впервые с 2019 года
В Госдуме рассказали, почему вся Новороссия должна быть в составе России
Дрон ВСУ ударил по российской больнице, есть пострадавший
«Будем прославлять Россию»: тренер самбистов о возвращении флага на стартах
«Радио Судного дня» вышло в эфир второй раз за день с загадочным словом
В драматическом театре имени Пушкина пройдут лекции о сценических костюмах
Испугалась «отмены»? Долина решила объясниться за скандал с квартирой
Прилучный подал жалобу в суд по делу с бывшей женой
Могерини приняла неожиданное решение на фоне коррупционного скандала
Дальше
Самое популярное
Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Общество

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом

Освобожденный Волчанск и французские ЧВК: новости СВО на вечер 2 декабря
Россия

Освобожденный Волчанск и французские ЧВК: новости СВО на вечер 2 декабря

В магазине стоит бешеных денег: повторяем дома трендовую закуску из перчиков и творожного сыра. Вкуснятина на хлеб к вину и игристому
Общество

В магазине стоит бешеных денег: повторяем дома трендовую закуску из перчиков и творожного сыра. Вкуснятина на хлеб к вину и игристому

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.