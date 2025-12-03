Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 11:43

Медведев пожелал двум «свихнувшимся ведьмам» ЕС политической «смерти»

Медведев пожелал Каллас и фон дер Ляйен судьбу задержанной Могерини

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас должны повторить судьбу бывшего верховного представителя объединения по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, подозреваемой в мошенничестве, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале. Он также назвал действующих политиков «свихнувшимися ведьмами».

Остается надеяться, что две свихнувшиеся ведьмы скоро последуют путем госпожи Могерини, — подчеркнул Медведев.

Замглавы СБ отметил, что Могерини спряталась, словно герои фильма «Залечь на дно в Брюгге». По его словам, именно там — в кресле ректора Колледжа Европы — в итоге и «прокололась» на контрактах.

Медведев добавил, что хорошо помнит Могерини и считает ее «куда приличнее» нынешних европейских лидеров. Он напомнил, что фон дер Ляйен «утопила миллиарды в вакцинных договорах» времен пандемии. А Каллас превратилась в «яростную антироссийскую фурию» после того, как ее супруг «сомнительно подзаработал» на контрактах с Россией и стал источником скандала.

Пока Россия и США ведут переговоры о прекращении конфликта, фригидная Европа, возглавляемая полубезумными бабками Урсулой и Каей, усиленно продвигает войну до последнего украинца, — заключил Медведев.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ЕС игнорирует собственные коррупционные проблемы, продолжая поучать другие страны. Она также добавила, что подобная ситуация продолжается годами и является очевидной.

