Суд Франции наложил арест на все имущество Google в стране

Французский суд наложил обеспечительный арест на имущество Google France, сообщил партнер адвокатского бюро Art de Lex, Артур Зурабян. По его словам, которые передал «Интерфакс», 100% акций компании арестованы в связи с предстоящим рассмотрением Парижским судом заявления ее российской «дочки» ООО «Гугл» к материнской компании Google International LLC о взыскании незаконно выведенных накануне банкротства ООО «Гугл» дивидендов в сумме €112 млн (10 млрд рублей).
Компания Google France 10 декабря получила подлежащий немедленному исполнению приказ об аресте 100% ее акций. Арест наложен в связи с предстоящим рассмотрением Парижским судом заявления ООО «Гугл» к материнской компании Google International LLC о приведении в исполнение решения Арбитражного суда города Москвы, — заявил он.
Ранее сообщалось, что судебные приставы России ведут принудительное взыскание с американской компании Google LLC задолженности по судебным решениям. Общая сумма достигла 27,3 млрд рублей.
В России отношении IT-гиганта открыто 51 исполнительное производство: 16 — по решениям районных судов Москвы и Роскомнадзора на сумму свыше 27 млрд рублей, еще 35 — по постановлениям Арбитражного суда Москвы на 1,5 млн рублей.