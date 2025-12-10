Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Суд Франции наложил арест на все имущество Google в стране

Адвокат Зарубян: на имущество Google наложили арест по заявлению из России

Французский суд наложил обеспечительный арест на имущество Google France, сообщил партнер адвокатского бюро Art de Lex, Артур Зурабян. По его словам, которые передал «Интерфакс», 100% акций компании арестованы в связи с предстоящим рассмотрением Парижским судом заявления ее российской «дочки» ООО «Гугл» к материнской компании Google International LLC о взыскании незаконно выведенных накануне банкротства ООО «Гугл» дивидендов в сумме €112 млн (10 млрд рублей).

Компания Google France 10 декабря получила подлежащий немедленному исполнению приказ об аресте 100% ее акций. Арест наложен в связи с предстоящим рассмотрением Парижским судом заявления ООО «Гугл» к материнской компании Google International LLC о приведении в исполнение решения Арбитражного суда города Москвы, — заявил он.

Ранее сообщалось, что судебные приставы России ведут принудительное взыскание с американской компании Google LLC задолженности по судебным решениям. Общая сумма достигла 27,3 млрд рублей.

В России отношении IT-гиганта открыто 51 исполнительное производство: 16 — по решениям районных судов Москвы и Роскомнадзора на сумму свыше 27 млрд рублей, еще 35 — по постановлениям Арбитражного суда Москвы на 1,5 млн рублей.

