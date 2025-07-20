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20 июля 2025 в 05:45

Задолженность Google в РФ существенно выросла

Задолженность Google по решениям судов РФ выросла до 27,3 млрд рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Судебные приставы России ведут принудительное взыскание с американской компании Google LLC задолженности по судебным решениям. Общая сумма достигла 27,3 млрд рублей, свидетельствуют материалы, с которыми ознакомился ТАСС.

В отношении IT-гиганта открыто 51 исполнительное производство: 16 — по решениям районных судов Москвы и Роскомнадзора на сумму свыше 27 млрд рублей, еще 35 — по постановлениям Арбитражного суда Москвы на 1,5 млн рублей. Основные штрафы связаны с административными правонарушениями, включая распространение недостоверной информации о специальной военной операции и неудаление запрещенного контента.

Первый штраф Google получила в 2018 году (500 тыс. рублей) за отказ подключиться к государственной системе фильтрации интернет-трафика. Компания выплатила эту сумму, однако с 2021 года накопила многомиллиардные долги перед российским бюджетом. Взыскания продолжаются с учетом новых судебных решений.

Ранее сообщалось, что Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 7 млн рублей за нарушение закона о самоконтроле. В частности, речь идет о недостаточных мерах соцсети по борьбе с противоправным контентом.

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