Telegram оштрафовали на 7 млн рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 7 млн рублей за нарушение закона о самоконтроле, сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы. В частности, речь идет о недостаточных мерах соцсети по борьбе с противоправным контентом.

Назначено административное наказание в виде штрафа в размере 7 млн рублей, — говорится в сообщении.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин говорил, что компания Google должна заплатить штрафы, вернуться в Россию и обновить инфраструктуру, чтобы «оживить» YouTube. По его словам, без этих шагов видеохостинг продолжит технологическое «умирание» в России.

Парламентарий подчеркнул, что трафик видеохостинга в РФ уже снизился примерно на треть и продолжает падать. При этом замедление сервиса дало толчок к росту отечественных аналогов, добавил он.

До этого появилась информация, что платформа Twitch оштрафована в России на общую сумму 69,7 млн рублей. Владельцы соцсети их не выплатили, уклоняясь от обязательств. При этом платформа самостоятельно удалила около 1,7 тысячи страниц с противоправным контентом.