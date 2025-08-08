Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Для большинства россиян никаких различий между шаурмой и шавермой нет. И только петербуржцы уверены, что между этими двумя блюдами огромная разница. Так ли это? Сегодня разберемся, какие есть отличия у шаурмы от шавермы и при чем здесь бурито. А также узнаем рецепт домашней шаурмы и расскажем, как приготовить шаверму.

Шаверма и шаурма — в чем отличие?

Откроем тайну: разница между шаурмой и шавермой точно такая же, как между подъездом и парадной в современном понимании этих слов. То есть ее практически нет. Однако возникает другой вопрос: почему по всей России этот вариант уличной еды называется шаурмой и только в Санкт-Петербурге и в некоторых городах к западу от него — шавермой? Ответ кроется в истории.

Дело в том, что шаурма как вариант фастфуда появилась в России в 1990-х годах. И разница в произношении, по мнению филологов, появилась оттого, что первоначально эту уличную еду привезли в нашу страну выходцы из других государств. В разных городах мясо с овощами в тонкой лепешке готовили повара из разных стран и, соответственно, по-разному произносили название кушанья.

Однако встречаются кулинары, которые считают, что между шаурмой и шавермой есть несколько существенных отличий:

шаурма готовится полностью закрытой, шаверма открыта с одной стороны;

в шаверму добавляются свежие помидоры и огурцы, порезанные кубиками, в шаурме эти ингредиенты нарезаны тонкими ломтиками;

шаурму готовят только с курицей, шаверму — с курицей, а также с бараниной, говядиной, телятиной;

шаурма и шаверма отличаются соусами.

На самом деле шаурма и шаверма могут содержать в составе практически любые виды овощей, мяса и разновидности соусов, поскольку каждый повар готовит это блюдо по собственному рецепту или в соответствии с рецептурой, принятой в сети заведений, где подается это кушанье. Однако, уже у концу 2025 года ситуация может измениться: в России могут утвердить ГОСТ на шаурму.

Ну а пока каждый повар готовит это кушанье на свой вкус, стоит оно относительно недорого и нередко этим стритфудом принято лакомиться большими компаниями. Кстати, в современном словаре русского языка указан только один вариант названия этого блюда — шаурма. Причем это слово не имеет формы множественного числа. Поэтому если вы делаете заказ на большую компанию, то у повара нужно попросить несколько «порций шаурмы».

Кто придумал шаурму?

Доподлинно неизвестно, в какой стране мира впервые придумали заворачивать запеченное рубленое мясо вместе с овощами и соусом в тонкую лепешку. Однако на сегодняшний день похожие блюда существуют во многих кухнях мира.

Само слово «шаурма» происходит из арабского языка и означает «жареное мясо», считается, что именно арабы привезли рецепт в страны западного мира. Но произносят название этого блюда везде на свой лад, а в ряде стран и вовсе используют другие названия, означающие, по сути, то же самое — жареное или печеное мясо. Кроме того, в каждой стране рецептура имеет свои особенности — от использования разных видов мяса до различной толщины лепешек. Исследователи полагают, что такой вариант быстрого перекуса появился в разных странах независимо друг от друга.

Так, в США этот вариант уличной еды называется шавармой, кебабом или донер-кебабом, его рецептура схожа с той, что принята на большей территории России.

В Израиле кушанье тоже называют шавармой. Или в силу особенностей произношения — швармой. Подается это блюдо в плоской лепешке — пите, в багете или в лаваше. В состав начинки входит ягнятина, печеные баклажаны, маринованный редис, сладкий перец, картофель фри, салат из свежих овощей и специи.

У греков этот вариант уличной еды носит название гирос пита, в дословном переводе «мясо на вертикальном вертеле в пите». В состав начинки входит мясо, печеный картофель, салат из свежих огурцов, помидоров и красного лука, заправленный йогуртовым соусом.

В Польше на улице можно купить кебаб, при этом начинку готовит не каждый повар на месте продажи, а покупает готовую у специализированных производителей.

Немцы называют мясо в лепешке денер-кебабом. Мясо предварительно маринуют и запекают на углях, а дополнить его можно любой начинкой, которую вы захотите.

В Эстонии подают кану тортиллу, что дословно переводится как «куриная лепешка». В состав начинки обязательно входит сладкий перец и сыр с голубой плесенью.

Японцы готовят шаурму, которая очень похожа на ту, что можно купить в России. В качестве мяса обязательно только говядина, соус готовится из смеси майонеза и кетчупа, а вместо зелени кладется свежая капуста.

Французы предпочитают холодный дюрум — в лаваш заворачивают свежие овощи с соусом и охлажденное мясо.

Англичанам по вкусу приходится кебаб, причем купить такую еду, как правило, можно в заведениях, которые держат мигранты из Пакистана или Турции. Кебаб готовят из баранины, курицы или говядины и заворачивают в тонкий лаваш со свежими овощами, чесноком и жгучим перцем.

Индийцы помимо курицы кладут в свой кебаб картофель, морковь и свеклу, обильно сдабривают чесночно-майонезным соусом и заворачивают в лаваш.

В ОАЭ капуста в шаурме — табу. В лаваш кладут только запеченное мясо и свежую зелень.

Бразильцы вместо привычных нам соусов добавляют в шаурму заправку из уксуса и масла.

Турки готовят шаурму из мяса и овощей в лаваше, который затем обжаривают на гриле. Соусов в этом блюде не предусмотрено.

Мексиканцы называют похожее блюдо буррито: печеное мясо, авокадо, томаты, сыр, бобы, рис с соусом из сметаны и перца чили, завернутые в местную лепешку — тортилью. Это сытное и острое блюдо, которое не считается уличной едой. Буррито можно заказать и в любом кафе.

Единственное, чего нельзя встретить в настоящей шаурме в любой стране мира, — это свинину, поскольку блюдо пришло к нам из мусульманских стран.

Шаурма: состав ингредиентов и рецепт приготовления

Поскольку на большей части территории России мы заказываем в киосках шаурму, то однажды каждый из нас задумывается над тем, как приготовить это сытное и вкусное блюдо дома. Рецепт домашней шаурмы весьма прост, поэтому справиться с приготовлением может даже новичок. Будем следовать традиционной точке зрения и приготовим шаурму с курицей. Итак, нам потребуется:

тонкий круглый лаваш — 1 шт.;

свежие помидоры — 1 шт.;

свежие огурцы — 1 шт.;

маринованная капуста — 50 г;

куриное филе — 200 г;

репчатый лук — 1 шт.;

морковь по-корейски — 50 г;

майонез, кетчуп, соль, перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Куриное филе режем кубиками, солим, перчим и оставляем при комнатной температуре на полчаса. Затем обжариваем его на сковороде с небольшим количеством растительного масла до румяной корочки, снимаем с огня и оставляем под крышкой.

Помидоры, огурцы, лук шинкуем соломкой. Разворачиваем лаваш и смазываем среднюю его часть майонезом. Выкладываем маринованную капусту, овощи, мясо, лук, затем добавляем кетчуп и заворачиваем его как блинчатый пирожок. Затем шаурму в течении 5 минут следует запекать в электрогриле. Успевайте съесть, пока соус не протек!

Шаверма по-питерски: что входит в состав и как ее приготовить

Домашнюю шаверму мы будем готовить по рецепту с говядиной, но также можно взять баранину, телятину, курицу и даже свинину. А вот при приготовлении соуса от рецепта лучше не отступать. Нам понадобится:

мясо — 400 г;

лаваш — 500 г;

репчатый лук — 1 шт.;

свежие огурцы — 1 шт.;

свежие помидоры — 1 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

соль, перец — по вкусу.

Для томатного соуса:

томатная паста — 3 ст. л.;

зира — 3 ч. л.;

черный перец — ½ ч. л.;

соль — по вкусу;

паприка — 1 ст. л.

Для майонезного соуса:

майонез 67% жирности — 2 ст. л.;

кефир 3,2% жирности — 2 ст. л.;

сметана 20% жирности — 2 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

хмели-сунели — ½ ч.л.;

свежий укроп — 30 г.

Для приготовления томатного соуса смешайте ложкой все ингредиенты в отдельной миске и дайте настояться около получаса. Для приготовления майонезного соуса уложите все в емкость для блендера и измельчите.

Мясо порежьте кубиками, добавьте соль, перец и оставьте в тепле на 20 минут. Затем обжарьте на сковороде с антипригарным покрытием без масла до золотистой корочки, уберите с огня и накройте крышкой.

Лук, огурцы, помидоры и перец нарежьте крупными кубиками, добавьте половину майонезного соуса и оставьте на 15 минут в холодильнике.

Лаваш посередине смажьте остатками майонезного соуса, выложите овощи, мясо, сверху добавьте томатный соус. Сверните шаверму так, чтобы получился конверт, похожий на детский: открытый с одного бока. После этого блюдо следует обжаривать на сухой сковороде с обеих сторон, пока лаваш не станет хрустящим. Шаверму можно подавать к столу. Истинные петербуржцы могут воспользоваться вилкой и ножом.

