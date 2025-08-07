Рулетики из лаваша с курицей! Вкуснейшая закуска за 15 минут

Рулетики из лаваша с курицей и овощами! Эта закуска покорит вас нежным вкусом и аппетитной хрустящей корочкой! Обязательно попробуйте — такое сочетание ингредиентов просто идеально.
Ингредиенты
- Куриное филе — 350–400 г (отварное и мелко нарезанное)
- Зелень — укроп, кинза (по вкусу)
- Разноцветный перец — 2 шт. (обжаренный)
- Консервированная кукуруза — 1 небольшая банка
- Сыр — 200 г (тёртый)
- Майонез — 4–5 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
- Лаваш — треугольной формы
- Масло — для жарки
Приготовление
- Обжарьте перец на небольшом количестве масла 5 минут, помешивая. Посолите и снимите с огня. Смешайте начинку: курицу, зелень, перец, кукурузу, сыр и майонез. Приправьте по вкусу.
- Заверните рулетики: выложите начинку на лаваш, смажьте края водой и плотно скрутите. Обжарьте в разогретом масле до золотистой корочки, переворачивая.
Готовые рулетики — хрустящие снаружи и сочные внутри — идеальная закуска для любого случая!
Ранее мы готовили быстрый лаваш «Капустная бабка» с фаршем! Самый простецкий, но любимый.