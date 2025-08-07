Рулетики из лаваша с курицей! Вкуснейшая закуска за 15 минут

Рулетики из лаваша с курицей и овощами! Эта закуска покорит вас нежным вкусом и аппетитной хрустящей корочкой! Обязательно попробуйте — такое сочетание ингредиентов просто идеально.

Ингредиенты

Куриное филе — 350–400 г (отварное и мелко нарезанное)

Зелень — укроп, кинза (по вкусу)

Разноцветный перец — 2 шт. (обжаренный)

Консервированная кукуруза — 1 небольшая банка

Сыр — 200 г (тёртый)

Майонез — 4–5 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Лаваш — треугольной формы

Масло — для жарки

Приготовление

Обжарьте перец на небольшом количестве масла 5 минут, помешивая. Посолите и снимите с огня. Смешайте начинку: курицу, зелень, перец, кукурузу, сыр и майонез. Приправьте по вкусу. Заверните рулетики: выложите начинку на лаваш, смажьте края водой и плотно скрутите. Обжарьте в разогретом масле до золотистой корочки, переворачивая.

Готовые рулетики — хрустящие снаружи и сочные внутри — идеальная закуска для любого случая!

Ранее мы готовили быстрый лаваш «Капустная бабка» с фаршем! Самый простецкий, но любимый.