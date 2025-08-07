Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Рулетики из лаваша с курицей! Вкуснейшая закуска за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рулетики из лаваша с курицей и овощами! Эта закуска покорит вас нежным вкусом и аппетитной хрустящей корочкой! Обязательно попробуйте — такое сочетание ингредиентов просто идеально.

Ингредиенты

  • Куриное филе — 350–400 г (отварное и мелко нарезанное)
  • Зелень — укроп, кинза (по вкусу)
  • Разноцветный перец — 2 шт. (обжаренный)
  • Консервированная кукуруза — 1 небольшая банка
  • Сыр — 200 г (тёртый)
  • Майонез — 4–5 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Лаваш — треугольной формы
  • Масло — для жарки

Приготовление

  1. Обжарьте перец на небольшом количестве масла 5 минут, помешивая. Посолите и снимите с огня. Смешайте начинку: курицу, зелень, перец, кукурузу, сыр и майонез. Приправьте по вкусу.
  2. Заверните рулетики: выложите начинку на лаваш, смажьте края водой и плотно скрутите. Обжарьте в разогретом масле до золотистой корочки, переворачивая.

Готовые рулетики — хрустящие снаружи и сочные внутри — идеальная закуска для любого случая!

