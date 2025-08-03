Лечо по-русски с яблоками и кабачками! Моя самая обалденная закатка на зиму

Лечо по-русски с яблоками и кабачками! Моя самая обалденная закатка на зиму

Лечо по-русски с яблоками и кабачками — осеннее изобилие в банке! Этот необычный вариант лечо станет настоящим хитом ваших зимних заготовок. Сочные кабачки, ароматные яблоки и сладкий перец создают удивительную гармонию вкусов, а чеснок и зелень добавляют пикантности. Такое лечо не просто закуска, а готовое овощное рагу, которое согреет в холодные вечера!

Тебе понадобится: 2 кг помидоров, 2 кг кабачков, 1 кг яблок, 500 г болгарского перца, 3 луковицы, 3 головки чеснока, 2 моркови, 0,5 стакана уксуса 9%, соль, сахар и зелень по вкусу.

Приготовление: ошпаренные помидоры очисти от кожицы, измельчи и провари до кипения. Добавь натертую морковь, перекрученные лук и чеснок, вари 5 минут. Кабачки нарежь кубиками, яблоки и перец — ломтиками, отправь в кастрюлю. Посоли, добавь сахар и туши 20 минут. Влей уксус, добавь рубленую зелень и провари еще 5 минут. Горячее лечо разложи по стерильным банкам и закатай. Переверни банки, укутай до остывания — и вкус лета будет радовать тебя всю зиму!

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