Психолог объяснила причину «заедания» стресса

Гормон кортизол, вырабатывающийся во время стресса, стимулирует аппетит, заявила NEWS.ru психолог Юлия Королева. По ее словам, это обусловлено эволюционным механизмом быстрого восстановления энергии через сладкую и жирную еду.

Стресс и переедание тесно связаны между собой физиологическими и психологическими механизмами. Стресс активирует выброс гормона кортизола, который, в свою очередь, стимулирует аппетит, тягу к сладкому и жирному. Это эволюционный механизм, направленный на быстрое восполнение энергии в условиях опасности, — сказала Королева.

Она объяснила, что стресс снижает уровень «гормона счастья» серотонина, а углеводы способны повышать его. По словам Королевой, именно поэтому появляется тяга к шоколаду, булочкам, тортам, пирожным и печенью. Психолог рекомендовала вести дневник питания, где записывать причину голода, например тревогу, и анализировать записи для выявления закономерностей.

Старайтесь сознательно избегать еды во время напряжения, попробуйте отвлечься и заменить перекус другим действием, например прогулкой, чтением, дыхательными практиками. Замените привычку заедать стресс на полезную — занятие спортом, творчеством, йогой. В момент тревоги выпейте стакан воды, — добавила Королева.

Ранее невролог Павел Евдокименко заявил, что хронический стресс может вызывать боль и воспаление в суставах. Чтобы снять напряжение, он рекомендовал больше двигаться, гулять, плавать или заниматься активными видами спорта. По его словам, полезно также посещать концерты или спортивные матчи.