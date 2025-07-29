Невролог дал советы, как уберечь себя от боли в суставах

Невролог дал советы, как уберечь себя от боли в суставах Невролог Евдокименко посоветовал чаще гулять во избежание проблем с суставами

Проблемы с суставами, в том числе боль и воспаления, может вызывать хронический стресс, заявил «Вечерней Москве» невролог Павел Евдокименко. Для того чтобы сбрасывать напряжение, он посоветовал чаще гулять и заниматься спортом.

Можете сбросить стресс за счет физической активности. Прогулки — великолепная вещь. Многие люди сбрасывают стресс на плавании. Если возраст или состояние не позволяют — азартные спортивные игры. Не азартные игры в карты, а спортивные. Чтобы сбросить стресс, можно пойти на концерт, хоккей или футбол — проораться вместе с людьми, — предложил Евдокименко.

Он также призвал не держать в себе негативных эмоций и выговаривать их. По его словам, для поддержания здоровья суставов еще немаловажна гимнастика.

Травматолог-ортопед Максим Саутин ранее посоветовал задействовать большое количество мышц при подъеме тяжестей. Он пояснил, что это позволит избежать травм суставов и позвоночника. Специалист подчеркнул, что спина при сгибании позвоночного столба испытывает очень большую нагрузку.