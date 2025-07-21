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21 июля 2025 в 08:05

Врач объяснил, как поднимать тяжести без вреда для здоровья

Врач Саутин: при подъеме тяжестей важно задействовать большое количество мышц

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При подъеме тяжестей важно задействовать большое количество мышц, чтобы избежать травм суставов и позвоночника, заявил NEWS.ru травматолог-ортопед Максим Саутин. Специалист подчеркнул, что спина при сгибании позвоночного столба испытывает очень большую нагрузку.

Когда мы выполняем какую-то тяжелую работу, во избежание повреждений крупных и мелких суставов желательно задействовать большое количество мышц, большой мышечный массив. Тогда любые наши движения выполняются проще. Когда мы поднимаем тяжелые предметы, крайне желательно это делать за счет мышц ног, а не за счет рук и спины, которая при наклоне, при сгибании позвоночного столба испытывает очень большую нагрузку, что может привести к формированию протрузии межпозвонковых дисков, — пояснил Саутин.

По его словам, правильная техника напоминает движения штангистов: нужно подсесть под предмет, держа спину прямо, и поднимать его за счет силы ног. Он подчеркнул, что правильная биомеханика движений помогает распределить нагрузку и снизить риск повреждений.

При подъеме тяжелых предметов рекомендуется держать спину ровно, в максимально стабильном положении, в котором мы фактически ходим, — это наиболее сбалансированное положение. Надо подсесть под предмет, как это выполняют профессиональные спортсмены-штангисты, выпрямить спину без значительного перегибания в поясничном отделе позвоночника и возложить основную нагрузку на мышцы таза и разгибатели ног. Такой метод является наиболее правильной биомеханикой для того, чтобы избежать травм позвоночного столба и суставов, — резюмировал Саутин.

Ранее старший тренер Акулина Бахтурина заявила, что для эффективного сжигания жира необходимо задействовать крупные мышцы и сочетать кардио с силовой нагрузкой. По ее словам, лучшими жиросжигающими упражнениями, которые не требуют посещения зала, являются берпи, «Альпинист» и присед.

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