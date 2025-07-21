Врач объяснил, как поднимать тяжести без вреда для здоровья

При подъеме тяжестей важно задействовать большое количество мышц, чтобы избежать травм суставов и позвоночника, заявил NEWS.ru травматолог-ортопед Максим Саутин. Специалист подчеркнул, что спина при сгибании позвоночного столба испытывает очень большую нагрузку.

Когда мы выполняем какую-то тяжелую работу, во избежание повреждений крупных и мелких суставов желательно задействовать большое количество мышц, большой мышечный массив. Тогда любые наши движения выполняются проще. Когда мы поднимаем тяжелые предметы, крайне желательно это делать за счет мышц ног, а не за счет рук и спины, которая при наклоне, при сгибании позвоночного столба испытывает очень большую нагрузку, что может привести к формированию протрузии межпозвонковых дисков, — пояснил Саутин.

По его словам, правильная техника напоминает движения штангистов: нужно подсесть под предмет, держа спину прямо, и поднимать его за счет силы ног. Он подчеркнул, что правильная биомеханика движений помогает распределить нагрузку и снизить риск повреждений.

При подъеме тяжелых предметов рекомендуется держать спину ровно, в максимально стабильном положении, в котором мы фактически ходим, — это наиболее сбалансированное положение. Надо подсесть под предмет, как это выполняют профессиональные спортсмены-штангисты, выпрямить спину без значительного перегибания в поясничном отделе позвоночника и возложить основную нагрузку на мышцы таза и разгибатели ног. Такой метод является наиболее правильной биомеханикой для того, чтобы избежать травм позвоночного столба и суставов, — резюмировал Саутин.

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