Вдова экс-солиста «На-На» объяснила, почему дочери не навещают могилу отца Дочери певца Левкина не навещают могилу отца, так как хотят помнить его живым

Дочери умершего в ноябре 2024 года экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина Виктория и Ника не навещают могилу отца, потому что считают это лишним, рассказала NEWS.ru вдова артиста Маруся. По ее словам, наследницы мысленно разговаривают с покойным папой и помнят его, по их мнению, это главное.

Вика и Ника не хотят ехать на кладбище. Не потому, что не помнят отца. Они с ним разговаривают каждый день дома мысленно, им этого достаточно, — призналась собеседница.

Она добавила, что Владимир при жизни и сам не любил бывать на кладбищах, а также избегал участия в траурных церемониях. Он стремился сохранять ушедших в своей памяти живыми, а не в виде фото на памятниках, пояснила Маруся.

Володя по-особенному относился к кладбищам, практически не ходил на похороны. Ему хотелось оставить уходящих людей в своей памяти живыми, без этих церемоний. Очень редко ходил к кому-то на могилу… Я не такая. Для меня поговорить у креста могильного, наверное, проще, — отметила Левкина, которая посещает могилу мужа на Троекуровском кладбище по несколько раз в неделю.

Ранее Маруся Левкина рассказала, что частично утратила слух. По ее мнению, проблема со здоровьем стала следствием стресса от потери супруга.

Она также объяснила, что объявила сбор средств на памятник мужу по просьбе его поклонников. По ее словам, многие почитатели таланта артиста хотят участвовать в установке монумента на Троекуровском кладбище и жертвуют средства.