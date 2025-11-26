Посольство России отчиталось о работе в Гвинее-Бисау на фоне госпереворота

Российское посольство в Гвинее-Бисау привели в состояние повышенной готовности, сообщили в диппредставительстве. По данным ТАСС, такая ситуация сложилась на фоне госпереворота в западноафриканской стране.
По имеющимся данным, здание ЦИК было захвачено вооруженными людьми в форме. По поводу судьбы главы государства Умару Сисоку Эмбало из самых разных источников поступают противоречивые сведения, пока ясности нет, — говорится в сообщении.
По данным посольства, дипломатическое представительство поддерживает связь с соотечественниками. Также учреждение сохраняет контакт с коммерческими компаниями.
Стало известно, что военные в Гвинее-Бисау заявили о взятии полного контроля над страной. Президент Умару Сисоко Эмбало подтвердил данные о госперевороте. Политик отметил, что против него не было насильственных действий, а причиной случившегося он назвал попытку подорвать результаты выборов.
Ранее сообщалось, что президента Гвинеи-Бисау задержали ВС страны. Глава государства лично связался с местной газетой по телефону и подтвердил данные о своем аресте. Эмбало также назвал начальника Генштаба армии организатором госпереворота.