Посольство России отчиталось о работе в Гвинее-Бисау на фоне госпереворота

Российское посольство в Гвинее-Бисау привели в состояние повышенной готовности, сообщили в диппредставительстве. По данным ТАСС, такая ситуация сложилась на фоне госпереворота в западноафриканской стране.

По имеющимся данным, здание ЦИК было захвачено вооруженными людьми в форме. По поводу судьбы главы государства Умару Сисоку Эмбало из самых разных источников поступают противоречивые сведения, пока ясности нет, — говорится в сообщении.

По данным посольства, дипломатическое представительство поддерживает связь с соотечественниками. Также учреждение сохраняет контакт с коммерческими компаниями.

Стало известно, что военные в Гвинее-Бисау заявили о взятии полного контроля над страной. Президент Умару Сисоко Эмбало подтвердил данные о госперевороте. Политик отметил, что против него не было насильственных действий, а причиной случившегося он назвал попытку подорвать результаты выборов.

Ранее сообщалось, что президента Гвинеи-Бисау задержали ВС страны. Глава государства лично связался с местной газетой по телефону и подтвердил данные о своем аресте. Эмбало также назвал начальника Генштаба армии организатором госпереворота.