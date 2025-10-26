России следует лучше поддерживать соотечественников, заявил на Международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии, организованном обществом «Знание» совместно с Россотрудничеством, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он привел в пример численность говорящих на русском языке во всем мире: в 1989–1990 годах по-русски говорили 360 млн человек, в настоящее время — 270 млн, передает корреспондент NEWS.ru.

Нам надо больше заниматься русским миром, соотечественниками. Давайте посмотрим на зарубежный опыт: таким институты, как «Альянс Франсез» во Франции, Институт имени Гете в Германии, и список можно продолжать. Они поддерживают свой язык, поддерживают на всех континентах образование на этом языке. Наше агентство «Россотрудничество» поддерживали недостаточно, по остаточному принципу. Россотрудничество долгие годы напоминало хороший автомобиль с профессиональным водителем и пустым топливным баком. И нам от этого надо уходить, — сказал он.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил жителям Латвии, которых могут выдворить из страны, переехать в регион. По его словам, область примет тех, кто готов жить по совести и уважительно относится к традиционным ценностям. Он также отметил, что людей насильно лишают права на родной язык.