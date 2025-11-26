В Крыму вынесли приговор террористам за попытку свержения власти В Крыму пять членов террористической ячейки получили от 13 до 19 лет колонии

Южный окружной военный суд вынес приговор Энверу Крошу и четверым участникам террористической ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) за попытку свержения власти в Крыму. Им назначили от 13 до 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Следователи установили, что деятельность ячейки запрещенной террористической организации Крош организовал еще в феврале 2015 года. С тех пор на конспиративных собраниях обсуждались намерения изменить политическую систему и государственное устройство стран.

Члены ячейки участвовали в собраниях с целью приобретения специальных познаний и агитационных навыков, необходимых для ведения террористической деятельности, — подчеркнули в суде.

В отношении Кроша было возбуждено уголовное дело по статьям об организации террористической ячейки и попытке насильственного захвата власти. Остальным фигурантам вменяли статью об участии в деятельности террористической организации. Приговор в силу еще не вступил.

До этого россиянин, собиравший сведения о системе противовоздушной обороны Московской области по заданию Службы безопасности Украины, отправился в колонию строгого режима на 24 года. Кроме того, 55-летнего мужчину оштрафовали на 500 тыс. рублей.