26 ноября 2025 в 18:32

КНР первой поставила смертоносные ракеты в серийное производство

Китайская LTT первой в мире начала серийное производство гиперзвуковых ракет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Частная китайская компания Lingkong Tianxing Technology первой в мире организовала серийный выпуск гиперзвуковой ракеты YKJ-1000 с дальностью полета до 1300 километров, сообщает South China Morning Post. Предприятию удалось значительно сократить производственные расходы. Затраты составили лишь «одну десятую часть от обычных программ» благодаря применению гражданских строительных материалов и другим решениям.

Как заявляет разработчик, ракета способна преодолевать дистанции от 500 до 1300 километров на скорости 5-7 Махов (6000-8000 км/ч). Пусковая установка выполнена в формате стандартного грузового контейнера и может размещаться на подвижных платформах, включая морские суда.

Представитель компании отметил, что Lingkong Tianxing Technology создала полный независимый технологический цикл. Он включает разработки в области аэродинамики, систем управления, тепловой защиты и двигательных установок. Предприятие также получило необходимые сертификаты, подтверждающие соответствие продукции стандартам национальной оборонной промышленности.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что Европейский Союз находится в зоне действия российских баллистических ракет. Он выразил серьезную озабоченность по этому поводу, подчеркнув наличие угрозы для стран ЕС. Французский лидер акцентировал, что его страна не должна демонстрировать слабость перед Россией.

