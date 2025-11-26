КНР первой поставила смертоносные ракеты в серийное производство Китайская LTT первой в мире начала серийное производство гиперзвуковых ракет

Частная китайская компания Lingkong Tianxing Technology первой в мире организовала серийный выпуск гиперзвуковой ракеты YKJ-1000 с дальностью полета до 1300 километров, сообщает South China Morning Post. Предприятию удалось значительно сократить производственные расходы. Затраты составили лишь «одну десятую часть от обычных программ» благодаря применению гражданских строительных материалов и другим решениям.

Как заявляет разработчик, ракета способна преодолевать дистанции от 500 до 1300 километров на скорости 5-7 Махов (6000-8000 км/ч). Пусковая установка выполнена в формате стандартного грузового контейнера и может размещаться на подвижных платформах, включая морские суда.

Представитель компании отметил, что Lingkong Tianxing Technology создала полный независимый технологический цикл. Он включает разработки в области аэродинамики, систем управления, тепловой защиты и двигательных установок. Предприятие также получило необходимые сертификаты, подтверждающие соответствие продукции стандартам национальной оборонной промышленности.

