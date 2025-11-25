Макрон изучил баллистические ракеты ВС РФ и ужаснулся Макрон заявил, что ЕС находится в зоне досягаемости баллистических ракет России

Евросоюз находится в зоне досягаемости российских баллистических ракет, заявил в эфире RTL президент Франции Эммануэль Макрон. Глава республики выразил в этой связи опасения, добавив, что ЕС подвержен угрозе.

У России есть целый спектр вооружений, и мы находимся в зоне досягаемости этого оружия. Межконтинентальные баллистические ракеты — мы все подвержены угрозе с их стороны, — заявил Макрон.

Французский лидер подчеркнул, что республика не должна показывать свою слабость перед Россией. По его словам, РФ производит подводные лодки, ракеты и танки. Франция, отметил Макрон, уязвима для баллистических ракет. Президент призвал Евросоюз показать силу перед «угрозой» со стороны России.

Ранее французский лидер заявил, что право решать будущее замороженных активов РФ якобы принадлежит Европе. Макрон объяснил это тем, что они находятся на территории ЕС. Президент Франции убежден, что этого факта достаточно для передачи ответственности за судьбу заблокированных российских средств.