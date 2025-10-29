Европа в истерике — у Лукашенко будет «Орешник»: до каких целей он достанет

Ракетный комплекс «Орешник» будет поставлен на боевое дежурство в Белоруссии в декабре. Об этом заявила пресс-секретарь президента республики. Сейчас, по ее словам, завершаются работы по созданию условий для размещения комплекса. К чему это приведет, почему в Европе до истерики боятся «Орешника» и чего ждут от этого оружия в Минске — в материале NEWS.ru.

Что известно о размещении «Орешника» в Белоруссии

Ракетный комплекс «Орешник» заступит на боевое дежурство в Белоруссии в декабре 2025 года, сообщила пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт. Она отметила, что подготовительные работы по размещению комплекса близятся к завершению.

«Создание условий для размещения „Орешника“ в Республике Беларусь заканчивается. В декабре текущего года он будет поставлен на боевое дежурство, поэтому всякие разговоры, быть или не быть „Орешнику“, на этом исчерпаны», — заявила Эйсмонт.

Размещение «Орешника» в Белоруссии представляет собой ответную меру на действия европейских государств и не является актом агрессии, указал глава страны Александр Лукашенко на Минской конференции по безопасности. Он объяснил это решение «эскалацией напряженности и современными вызовами в регионе».

Белорусский лидер также подчеркнул, что незаконные санкции и другие ограничения стран Запада являются прямой дорогой к их самоизоляции.

«Эти государства пытаются заставить всех следовать их интересам, что противоречит нынешней реальности», — сказал Лукашенко.

Почему Запад нервничает из-за «Орешника»

В европейских соцсетях и СМИ размещение «Орешника» в Белоруссии подается как подтверждение якобы агрессивных намерений Москвы и Минска. Аналитики подчеркивают, что «Орешник» может достичь любой точки в Европе и перехватить его практически невозможно, несмотря на разработки различных систем ПРО в Европе и США.

В украинских соцсетях высказывается предположение, что истерика Запада по поводу «Орешника» вызвана совсем не угрозой для Украины, Польши или Прибалтики, а тем, что с территории Белоруссии «Орешник» может достать не только «исполнителей антироссийских замыслов» вроде поляков, чехов или немцев, но и их разработчиков — англичан. Именно это, по мнению комментаторов, так нервирует Запад.

Заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин сказал NEWS.ru, что, размещая ракеты в Белоруссии, Россия сдерживает эскалацию конфликта в Европе.

«Если „Орешник“ нельзя перехватить и он может быть в неядерном исполнении, то это угроза непосредственно европейцам, если они позволят себе явно лишнего в отношении нас или Белоруссии. Это подрывает военную гегемонию ЕС и НАТО в регионе и поэтому так им не нравится — они-то хотели бы оставаться гегемонами. Но теперь уже не могут», — пояснил Козюлин.

На российском правительственном портале «Объясняем.рф» указано, что максимальная дальность полета ракеты «Орешник» — 5500 км. Этого вполне достаточно, чтобы достать не только до Великобритании, но и Гренландии, причем не из Белоруссии, а с российской территории.

Но размещение в Белоруссии показывает, что ракеты можно развернуть и в других местах, отметил в беседе с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Минск ничуть не ближе к Европе, чем российский Калининград, где, как известно, расквартированы наши силы ядерного сдерживания. Просто речь идет о поставках „Орешника“, так напугавшего западных политиков и СМИ, в другую страну, пусть ближайшего нашего союзника и друга. Это означает, что возможны поставки, скажем, в Венесуэлу и на Кубу — в страны, находящиеся на другом континенте, рядом с нашим главным геополитическим противником, который, безусловно, дирижирует всем этим европейским русофобским оркестром», — сказал депутат.

Он также напомнил, что «Орешник» — вовсе не единственное оружие, которое может быть опасным для врагов РФ, которая обладает «всей номенклатурой и в случае необходимости использует то, что нужно».

Зачем на самом деле «Орешник» разместили в Белоруссии

Размещение комплекса «Орешник» в Белоруссии выполняет стратегическую функцию, сказал NEWS.ru доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова военный политолог Александр Перенджиев.

«Он гарантирует невозможность нападения на саму Республику Беларусь и ее потенциального „отрыва“ от России. Это укрепляет общую безопасность Союзного государства. Присутствие данных систем в Белоруссии способствует решению как оперативных, так и стратегических задач, повышая обороноспособность и стабильность в регионе», — сказал Перенджиев.

По его словам, поставки вооружений в Белоруссию — это часть формирования единой инфраструктуры сверхзвуковых ракет, охватывающей всю территорию Союзного государства.

«Чем больше позиций таких ракет — тем меньше шансов у Запада уничтожить их в случае конфликта и больше шансов получить ответный удар. Это и есть один из тех сдерживающих факторов, что заставляют западных политиков задуматься и отказываться от прямого конфликта с Россией», — пояснил эксперт.

