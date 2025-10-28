Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 11:32

«Прямая дорога к самоизоляции»: Лукашенко осудил незаконные санкции Запада

Лукашенко: незаконные санкции стран Запада являются дорогой к их самоизоляции

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Незаконные санкции и другие ограничения стран Запада являются прямой дорогой к их самоизоляции, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время III Минской международной конференции по евразийской безопасности. По его словам, которые приводит ТАСС, эти государства пытаются заставить всех следовать их интересам, что противоречит нынешней реальности.

Политика незаконных санкций и новых разделительных линий — будь то идеологические барьеры, закрытые границы и небо — это прямая дорога к самоизоляции от мира, — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко поздравил австрийцев с 70-летием создания их нейтрального государства. В своем обращении он подчеркнул необходимость помнить историю в условиях новых глобальных вызовов.

До этого первый заместитель председателя КГБ Белоруссии Сергей Теребов заявил, что политические оппоненты властей республики создают на территории Евросоюза так называемую освободительную армию численностью до 15 тыс. человек. Он отметил, что этот силовой компонент представляет серьезную угрозу для национальной безопасности Белоруссии и предназначен для захвата власти.

Белоруссия
Александр Лукашенко
Запад
санкции
ограничения
