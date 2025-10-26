Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 10:29

Лукашенко призвал Австрию помнить о драматических уроках прошлого

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил австрийцев с 70-летием создания их нейтрального государства. В своем обращении, опубликованном пресс-службой белорусского лидера, он напомнил о предстоящем в 2025 году юбилее Победы над нацизмом, подчеркнув необходимость помнить историю в условиях новых глобальных вызовов.

Сегодня, когда перед мировым сообществом возникают новые вызовы для мира и безопасности, помнить о героических страницах истории и драматические уроки прошлого очень важно, — написал он.

Лукашенко уверен, что прочные связи между представителями власти и политическими лидерами, активное сотрудничество в торгово-экономической сфере, совместная работа в области культуры и науки, а также тесные общественные контакты являются залогом стабильности и прогресса. Глава государства пожелал каждому австрийцу благополучия и счастливой жизни.

Ранее жители Вены вышли на демонстрацию «Движения за мир», ее участники выступили против милитаризации Евросоюза (ЕС) и любого конфликта с Россией. У Западного вокзала собралось более 300 человек. Участники акции также потребовали снятия санкций с России.

