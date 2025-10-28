«Американцы рискуют»: в Совфеде рассказали, закрыта ли тема с Tomahawk Сенатор Джабаров: тема с ракетами Tomahawk для Украины окончательно закрыта

Вопрос поставок американских крылатых ракет Tomahawk Украине окончательно закрыт в связи с серьезными рисками для самих США, заявил первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров на пресс-конференции. Сенатор подчеркнул, что современные системы ПВО России способны эффективно перехватывать эти ракеты, а в случае их применения последует мощный ответный удар, передает корреспондент NEWS.ru.

Американцы здесь очень сильно рискуют. Tomahawk в настоящее время — не то оружие, которое было 50 лет назад, когда они были действительно новым видом вооружения. Они легко сбиваются. Наши военные практически дали понять, что Tomahawk — не то оружие, которое нас может напугать. И потом, после Tomahawk может прилететь ответка, которая может быть очень тяжелой, — пояснил свою позицию Джабаров.

Сенатор также отметил, что действия европейских стран, поставляющих Украине другое дальнобойное вооружение, расцениваются как прямая провокация.

Европа просто провоцирует нас на какой-то удар. Не знаю, тем же «Орешником», я не говорю про «Буревестник», просто удар, который может нанести непоправимый ущерб этим странам, которые поставляют, — заявил он.

Джабаров уточнил, что Россия сознательно воздерживается от ударов по логистическим центрам, железнодорожным узлам, мостам и тоннелям на Украине, чтобы не нарушать процесс обеспечения гражданского населения продуктами.

Отдельно сенатор высказался об украинском президенте Владимире Зеленском, который, по его словам «уже неуправляем». Он отметил, что глава Украины понимает, как только спецоперация закончится, его «в лучшем случае снесут, но в худшем случае народ с ним будет разбираться, куда он завел свою страну».

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил NEWS.ru, что испытания новой российской крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» продемонстрировали технологическое отставание Соединенных Штатов в гонке вооружений. Вашингтон постепенно начинает проигрывать не только Москве, но и Пекину, констатировал он.