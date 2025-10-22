«Идеальный истребитель»: в США восхитились Су-35С в зоне СВО

Российские боевые самолеты в очередной раз вызвали восхищение на Западе. Истребитель Су-35С эффективно «охотится» на вражеские цели в зоне СВО. Что это за самолет, чем он лучше аналогов, почему Запад признает его эффективность — в материале NEWS.ru.

За что на Западе похвалили Су-35С

Российские истребители Су-35С показали эффективность в поражении различных целей в зоне СВО, пишет американский военный журнал Military Watch Magazine.

По данным издания, Вооруженные силы России используют эти машины для поиска и уничтожения вражеских воздушных и наземных целей на украинском театре военных действий.

«По оценкам экспертов, Су-35 сбил больше самолетов в боях класса „воздух — воздух“, чем любой другой истребитель после окончания холодной войны. Один из наиболее заметных успехов был достигнут в первые дни СВО — 5 марта 2022 года, когда были уничтожены четыре Су-27 ВВС Украины в районе Житомира», — отмечает Military Watch Magazine.

По данным журнала, Су-35С также сбивали украинские истребители МиГ-29, ударные истребители Су-24М, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8 и широкий спектр беспилотных летательных аппаратов разных типов.

«Несмотря на то что Су-35 разрабатывался в первую очередь как истребитель для завоевания превосходства в воздухе, дополнительные возможности самолета с вооружением класса „воздух — земля“ использовались для выполнения различных ударных задач, включая подавление средств ПВО противника», — отметил Military Watch Magazine.

Что представляет собой истребитель Су-35С

Су-35С — многоцелевой сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги поколения 4++. Он был разработан в ОКБ имени Сухого в 2008 году и поставляется в войска Объединенной авиастроительной корпорацией.

Су-35С по своим характеристикам, качеству и экономичности близок к самолетам пятого поколения, рассказал NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов.

«По сути, Су-35С — это глубокая модернизация Су-27, созданного 35 лет назад. Потенциал истребителя оказался настолько велик, что на его базе до сих пор создаются самолеты, сравнимые с пятым поколением. Россия не торопится перейти на машины пятого поколения, потому что самолеты поколения 4++ практически сопоставимы с ними по тактико-техническим характеристикам и возможностям применения. При этом они гораздо дешевле в производстве», — сказал Попов.

Су-35С Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Он подчеркнул, что экономическая составляющая играет важную роль. По этому показателю российские истребители выгодно отличаются от зарубежных аналогов.

«Су-35 удачно скомпонован, он может использоваться как истребитель, самолет патрульного сопровождения, разведчик, а также для нанесения ударов по наземным и морским целям в зависимости от установленного оборудования, ракет и бомб. Это унифицированный и уникальный образец техники. Экономически самолет отработан: его выпускает авиационный завод имени Ю. А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре. Почти аналогичную машину — Су-30СМ — производит Иркутский авиазавод», — пояснил Попов.

По мнению генерал-майора, для российских ВКС Су-35С является идеальным самолетом.

«В плане эффективности применения Су-30СМ и Су-35С в разы превосходят самые современные американские истребители пятого поколения, такие как F-35 или F-22. Это подтверждают не только российские аналитики, но и американские спецслужбы. Благодаря цене и качеству эти самолеты эффективны с военно-экономической точки зрения», — отметил он.

Почему Запад признает эффективность российской авиатехники

Признание на Западе мощи российского оружия имеет двоякую природу — объективную и субъективную, рассказал NEWS.ru редактор журнала «Арсенал Отечества» военный эксперт Алексей Леонков.

«Объективная сторона заключается в том, что по результатам боевых действий Су-35 показал себя лучше, чем американские самолеты. Они воевали в очень комфортных условиях в ходе операций с 1991 года, когда у противника была подавлена система противовоздушной обороны», — пояснил он.

Истребитель Су-57 (на втором плане) и истребитель-бомбардировщик F-35 Фото: Нина Падалко/РИА Новости

По словам эксперта, Су-35 действовал в зоне СВО в условиях сильного противодействия ПВО и систем РЭБ и справлялся со всеми боевыми задачами.

«Это произошло несмотря на то, что на Украине была выстроена новая система противовоздушной обороны: интегрированная, распределенная, сетевая — по последнему слову западной техники. Сначала она нам не поддалась, но именно Су-35 и его модификации стали одними из взломщиков ПВО», — отметил Леонков.

Субъективная сторона, по его словам, заключается в том, что американцы собираются в очередной раз пересмотреть концепцию создания самолетов и сделать ставку на истребители, проверенные временем.

«Они хотят довести их до поколения 4++, то есть скопировать российский опыт. В США идут работы над F-15 по программе „Сайлент Игл“ и над F-18 в рамках „Супер-Хорнет“. Американцы возрождают так называемую концепцию дальнего морского воздушного боя для палубных самолетов. Для этого им нужны F-18, потому что F-35 вряд ли смогут вести такой бой. Американцам нужно обоснование для своих проектов. По этой причине СМИ пишут о том, что у русских страшное оружие, а Вашингтону нужно срочно что-то с этим делать», — заключил Леонков.

Читайте также:

«Бегут, бросая раненых»: бойцы ВС РФ назвали самых трусливых наемников ВСУ

«Против дрона нет приема»: генерал Попов о Су-57, F-35 и отставании США

Сотни тысяч уклонистов: почему жители Западной Украины бегут от мобилизации