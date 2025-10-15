Ростех объяснил, почему Су-35С стал «универсальным солдатом» в зоне СВО

Ростех объяснил, почему Су-35С стал «универсальным солдатом» в зоне СВО Ростех: истребитель Су-35С успешно применяется в зоне СВО

Российский истребитель Су-35С демонстрирует высокую эффективность при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, сообщила госкорпорация «Ростех». По ее данным, самолет выполняет функции универсального боевого комплекса благодаря передовой авионике и современному вооружению.

Его передовая авионика, современное вооружение и исключительная маневренность позволяют не только завоевывать господство в воздухе, но и прикрывать авиагруппы, а также наземные объекты, — говорится в сообщении.

