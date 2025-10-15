Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 11:02

Ростех объяснил, почему Су-35С стал «универсальным солдатом» в зоне СВО

Ростех: истребитель Су-35С успешно применяется в зоне СВО

Истребитель Су-35С Истребитель Су-35С Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский истребитель Су-35С демонстрирует высокую эффективность при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, сообщила госкорпорация «Ростех». По ее данным, самолет выполняет функции универсального боевого комплекса благодаря передовой авионике и современному вооружению.

Его передовая авионика, современное вооружение и исключительная маневренность позволяют не только завоевывать господство в воздухе, но и прикрывать авиагруппы, а также наземные объекты, — говорится в сообщении.

Ранее глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов воздержался от прямого сравнения анонсированного президентом России Владимиром Путиным нового вооружения с баллистической ракетой средней дальности «Орешник». Парламентарий не стал раскрывать тактико-технические характеристики разрабатываемого образца.

Кроме того, депутат Государственной думы Андрей Колесник в ходе беседы предположил, что новейшее российское вооружение, разработку которого анонсировал президент Владимир Путин, превзойдет по мощности ракету «Орешник». По мнению парламентария, указанная разработка обладает стратегическим значением.

СВО
Су-35С
истребители
самолеты
ВКС РФ
