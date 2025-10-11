Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 02:02

В Госдуме коротко охарактеризовали новое оружие РФ

Картаполов не стал отвечать на вопрос о характеристиках нового оружия РФ

Андрей Картаполов Андрей Картаполов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов уклонился от прямого ответа на вопрос, может ли сравниться по мощности анонсированное президентом РФ Владимиром Путиным новое оружие с БРСД «Орешник». В беседе с ТАСС он не стал раскрывать его характеристики.

Поживем и увидим, — лаконично сказал депутат.

Ранее стало известно, что Россия разрабатывает новое оружие, и его испытания идут успешно. Как заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции в Душанбе, оно скоро будет представлено. Глава государства отметил новизну российского вооружения, которое может использоваться на море и в воздухе.

Позже военный аналитик Игорь Коротченко объяснил, что Россия создает новые твердотопливные ракетные комплексы для противодействия военным планам Евросоюза. По его мнению, данное оружие повысит адаптивность ВС РФ к вызовам, которые могут возникнуть в ближайшие пять лет. ЕС к 2030 году планирует завершить подготовительные мероприятия в рамках возможного конфликта с Россией, напомнил он.

Кроме того, политолог Сергей Караганов заявил о возможном применении Россией тактического ядерного оружия в ответ на политику «обезумевших европейских противников». Эксперт в кулуарах клуба «Валдай» отметил приближение момента для подобного шага, указав на неготовность США к эскалации ради защиты своих европейских партнеров.

оружие
Андрей Картаполов
ракета «Орешник»
характеристики
