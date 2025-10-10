Стало известно, о каком «новом оружии» говорил Путин в Душанбе

Россия создает новые твердотопливные ракетные комплексы для противодействия военным планам Евросоюза, заявил военный аналитик Игорь Коротченко в интервью ТАСС. По его мнению, данное оружие повысит адаптивность ВС РФ к вызовам, которые могут возникнуть в ближайшие пять лет. ЕС к 2030 году планирует завершить подготовительные мероприятия в рамках возможного конфликта с Россией, напомнил он.

В этих условиях гибкие варианты реагирования, различные способы поражения противника при оснащении перспективных российских твердотопливных ракетных комплексов как в обычном, так и в ядерном снаряжении (помимо «Орешника») делают возможности Вооруженных сил РФ более адаптивными к текущим и перспективным вызовам и угрозам, которые проецируются и материализуются на рубеже ближайших пяти лет со стороны Евросоюза, — сказал эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Душанбе заявил об успешном ходе испытаний нового отечественного вооружения, которое в скором времени будет представлено. Глава государства подчеркнул уникальность разрабатываемых образцов, способных применяться как на море, так и в воздухе.

Кроме того, политолог Сергей Караганов заявил о возможном применении Россией тактического ядерного оружия в ответ на политику «обезумевших европейских противников». Эксперт в кулуарах клуба «Валдай» отметил приближение момента для подобного шага, указав на неготовность США к эскалации ради защиты своих европейских партнеров.