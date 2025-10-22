Аналитик оценил тренировку стратегических сил России

Россия показала готовность применить ядерное оружие ради безопасности, заявил аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Таким образом он оценил тренировку стратегических сил под руководством президента РФ Владимира Путина, передает ТАСС.

Главное, что сегодня продемонстрировала Россия, — свою готовность, а главное, политическую волю применить ядерное оружие для обеспечения безопасности и обороны нашей страны. Никаких сигналов, никаких красных линий, никаких месседжей. Нам это не надо больше, — заявил Коротченко.

Эксперт подчеркнул, что российские стратегические ядерные силы (СЯС) обладают достаточной мощью, чтобы полностью уничтожить любого агрессора или враждебный военно-политический союз в случае угрозы безопасности и суверенитету России. Также он акцентировал внимание на международной обстановке, в рамках которой проводились учения.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник также выразил мнение, что тренировка СЯС еще раз продемонстрировала, на что способна Россия. Он отметил, что на Западе постоянно сравнивают свои силы с возможностями РФ. Прошедшая тренировка, по словам Колесника, показала превосходящую силу России.

Ранее сообщалось, что под руководством Путина прошли масштабные учения стратегических ядерных сил, в которых приняли участие все компоненты ядерной триады. В рамках этих учений были выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования.