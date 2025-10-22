Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 16:30

В Госдуме объяснили значимость тренировки ядерных сил России

Депутат Колесник: тренировка ядерных сил стала демонстрацией возможностей России

Фото: МО РФ

Тренировка стратегических ядерных сил еще раз продемонстрировала, на что способна Россия, заявил ОТР член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он отметил, что на Западе регулярно сравнивают свои силы с возможностями РФ. Очередная тренировка, по его мнению, показала, что Россия сильнее.

Это такая демонстрация, на что способны наши российские вооруженные силы. Это как ярмарка. Мы показываем, что мы можем. На Западе понимают, что они гораздо хуже нас, и не готовы, и никогда не будут готовы. Надо почаще им показывать, что мы можем, чтобы они свои воинственные выкрики поубавили, — отметил Колесник.

Он подчеркнул, что проведение подобных тренировок особенно важно в последнее время, когда западные политики стали чаще угрожать в сторону РФ. Парламентарий также допустил, что следом за Россией организовать нечто подобное могут и США. Точнее, по его словам, американцы «попытаются изобразить» силу.

Ранее сообщалось, что масштабная тренировка стратегических ядерных сил прошла под руководством президента РФ Владимира Путина. В ходе учений были выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования.

Россия
оружие
тренировки
ВС РФ
