«Мешает пилоту управлять»: военный летчик перечислил недостатки F-35

Американский истребитель пятого поколения F-35 — не только самый дорогой самолет в мире, но и требует особого обслуживания, рассказал в беседе с NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов. По его словам, эту машину можно хранить только в ангаре.

F-35 мало того, что самый дорогой истребитель в мире, так еще и из 1500 выпущенных летают и готовы к бою процентов 30. Потому что это самолет ангарного хранения, он требует температуры не ниже 12–15 градусов и не выше 25–27 градусов. Жара ему плоха, холод еще хуже. Вся авионика у него завязана на высокую автоматизацию, на приоритет искусственного интеллекта, а в результате это мешает пилоту управлять, — заявил Попов.

По его словам, у F-35 большие ограничения по перегрузкам и скоростному режиму. Кроме того, отметил Попов, есть проблемы и с «невидимостью» самолета для радаров: на него наносят специальное радиопоглощающее покрытие, которое со временем и от условий использования портится, поэтому его приходится смывать и заново наносить.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отстранение республики от участия в проекте по производству F-35 является нелегитимным. Он подтвердил, что Анкара ведет с Вашингтоном переговоры, целью которых является полная отмена введенных ограничений. При этом Эрдоган подчеркнул, что взаимодействие между Турцией и Соединенными Штатами в военно-промышленной сфере продолжает оставаться тесным.