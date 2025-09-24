ОАК передала Минобороны России новые истребители Су-35С

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны РФ партию новых истребителей Су-35С, сообщила пресс-служба Ростеха в своем Telegram-канале. Самолеты прошли все необходимые испытания.

Объединенная авиастроительная корпорация Ростеха изготовила и передала Минобороны России новые самолеты Су-35С, — говорится в сообщении.

В Ростехе отметили, что Су-35С предназначены для завоевания господства в воздухе, в частности при плохих погодных условиях и на больших расстояниях от аэродромов. Модель истребителей является переходной к комплексам пятого поколения.

Ранее ОАК передала Минобороны РФ новую партию истребителей Су-34. В Ростехе пояснили, что техника предназначена для поражения различных целей на суше и в воздухе, а также для выполнения задач воздушной разведки. Там добавили, что Су-34 эффективен в любое время суток и в любых метеоусловиях. Кроме того, летчики высоко оценивают маневренность истребителя и его живучесть.

До этого в Ростехе сообщили, что связка многоцелевого истребителя Су-35С и истребителя-бомбардировщика Су-34 способна выполнять наиболее сложные тактические задачи на передовой. Там назвали подобное взаимодействие «ударным кулаком».