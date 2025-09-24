Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
24 сентября 2025 в 08:21

ОАК передала Минобороны России новые истребители Су-35С

Су-35С Су-35С Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны РФ партию новых истребителей Су-35С, сообщила пресс-служба Ростеха в своем Telegram-канале. Самолеты прошли все необходимые испытания.

Объединенная авиастроительная корпорация Ростеха изготовила и передала Минобороны России новые самолеты Су-35С, — говорится в сообщении.

В Ростехе отметили, что Су-35С предназначены для завоевания господства в воздухе, в частности при плохих погодных условиях и на больших расстояниях от аэродромов. Модель истребителей является переходной к комплексам пятого поколения.

Ранее ОАК передала Минобороны РФ новую партию истребителей Су-34. В Ростехе пояснили, что техника предназначена для поражения различных целей на суше и в воздухе, а также для выполнения задач воздушной разведки. Там добавили, что Су-34 эффективен в любое время суток и в любых метеоусловиях. Кроме того, летчики высоко оценивают маневренность истребителя и его живучесть.

До этого в Ростехе сообщили, что связка многоцелевого истребителя Су-35С и истребителя-бомбардировщика Су-34 способна выполнять наиболее сложные тактические задачи на передовой. Там назвали подобное взаимодействие «ударным кулаком».

Россия
Ростех
истребители
Су-35С
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США назвали слова Трампа, которые обрекли Украину на гибель
На ЗАЭС заявили о ежедневных обстрелах ВСУ районов вокруг станции
В России готовятся поднять ставку НДС впервые с 2019 года
Российские компании получили «письма счастья» от хакеров
Италия запретила россиянам с шенгенской визой ездить в семь стран Европы
Зеленский ответил на слова Трампа о границах Украины
Сбежавшего из суда «покурить» экс-чиновника Росимущества нашли мертвым
Беспилотники атаковали предприятие нефтехимии в российском регионе
Десятки людей эвакуированы после взрыва газа в российском городе
Как правильно платить налог на вклады в 2025 году: инструкция, что дальше
Особняк известнейшей российской певицы призвали передать РПЦ
Появились детали громкого дела о хищении 152 млн рублей в Курской области
Подарок Путина Китаю заставил Трампа нервно звонить в Пекин
Крупная корпорация захотела отдать свои активы государству
В российском городе объявили угрозу применения безэкипажных катеров
Один из главных экспортеров вина в Россию сокращает поставки
«Обедали в пабе»: ирландский журналист поставил Зеленского на место
«Русский учу»: немецкий политик обратился к России по щекотливому поводу
ОАК передала Минобороны России новые истребители Су-35С
«Ястребы» одержали шестую подряд победу в КХЛ
Дальше
Самое популярное
«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

Атака беспилотников на Москву 22 сентября: какие последствия, что известно
Москва

Атака беспилотников на Москву 22 сентября: какие последствия, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.